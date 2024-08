Marcio Garcia encanta ao mostrar momento especial com a mãe

O apresentador Marcio Garcia encantou os seguidores das redes sociais ao mostrar um momento especial com sua mãe, Eliana Garcia

Marcio Garcia usou as redes sociais nesta terça-feira, 13, para mostrar que decidiu aproveitar um momento ao lado de sua mãe, dona Eliana Garcia.

Em seu perfil oficial no Instagram, o apresentador postou uma foto em que aparece almoçando em um restaurante com sua mãe e contou que gosta de ter esses momentos com ela. "Mais um dia simples e especial com a minha mãezinha! Adoro nossos almoços @elianagarciakobylko! Te amo!", disse o artista.

Depois, Marcio aproveitou para deixar um conselho aos seguidores. "Se você ainda tem seus pais por perto, procure dedicar um tempo de qualidade, a sós com eles. Independentemente de quantas vezes você o faça, um dia, provavelmente, você irá se arrepender de não ter tido mais momentos como este…", avisou o apresentador.

A postagem recebeu diversas mensagens de carinho. "Linda sua mãezinha", disse uma seguidora. "Own que delícia! Bençãos e muita luz de Cristo para vocês!", desejou outra. "Tem toda razão Marcio. Linda sua mãezinha. Deus abençoe suas vidas", falou uma fã.

Confira:

Marcio Garcia se derrete em nova foto com o filho

O apresentador Marcio Garcia encantou os seguidores ao compartilhar em suas redes sociais um novo clique especial em família. Na imagem, o artista aparece ao lado da esposa, Andrea Santa Rosa, do filho caçula, João, de 9 anos, e dois amiguinhos do menino.

Aproveitando um momento tranquilo em casa, o quarteto se reuniu no sofá para acompanhar uma partida de futebol do Flamengo. Na legenda da postagem, Marcio ressaltou o quanto aprecia ocasiões simples ao lado de quem ama.

"Como crescem rápido! Confesso que eu aproveito muito, não perco uma oportunidade… Às vezes um momento simples e inesperado pode se transformar em uma lembrança eterna… Debaixo das cobertas eu e @andreasantarosagarcia assistindo o @flamengo com João e os amigos Joaquim e Antônio!! Pra cima deles mengoooo", escreveu o apresentador. Confira!