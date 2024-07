Maraisa mostra momento íntimo com Fernando Mocó após reatar noivado

A cantora Maraisa apareceu em clima de romance com Fernando Mocó. Os pombinhos estão curtindo um tempo juntos após reatarem o noivado

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, apareceu em clima de romance com seu noivo, o empresário Fernando Mocó. Os pombinhos estão curtindo um tempo juntos após reatarem o noivado e, nesta terça-feira, 23, a sertaneja compartilhou um vídeo beijando o companheiro durante uma viagem pelo Pará.

No registro compartilhado, eles aparecem em um barco, na praia do Escapole, Pará, e trocam selinhos. Na sequência, eles aparecem curtindo a música Anunciação, de Alceu Valença. A sertaneja compartilhou também que os dois não foram sozinhos e estavam acompanhados de um casal de amigos.

Maraisa e Fernando Mocó (Reprodução/Instagram)

Término do noivado

Antes de anunciar o término, Maraisa tinha parado de usar a aliança, deixado de seguir o empresário e deletado fotos de suas redes sociais. No domingo, 14, ela confirmou o término para o portal Leo Dias. “A partir de agora, vida que segue para cada um, contando sempre para serem felizes com suas escolhas", disse ela em nota.

Os dois planejavam oficializar a união no dia 3 de outubro de 2024. Ele chegou a apagar todos os registros com a companheira no Instagram. Mais cedo, no mesmo dia, a sertaneja deixou de seguir o noivo e arquivou todas as fotos com o parceiro. Vale lembrar que os dois assumiram o romance em julho de 2023. Poucos meses depois, Fernando pediu Maraisa em casamento.

Após alguns dias separados e de algumas indiretas trocadas na rede social, o casal apareceu em clima de romance na última segunda-feira, 22, em fotos compartilhadas pela irmã de Maiara. No cliques, os dois aparecem usando as alianças bem grossas de noivado e trocando carinhos.

Nos comentários da publicação, os fãs ficaram contentes com a novidade. "Que o amor sempre prevaleça", falaram. "Vem casamento", torceram outros. "Toda felicidade do mundo ao casal", desejou outra internauta.