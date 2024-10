Luciana Gimenez se revolta com comentário sobre pegar pensão dos filhos

Ao ver comentário desrespeitoso sobre pegar a pensão dos filhos para se sustentar, Luciana Gimenez se revolta e dá resposta; veja

A apresentadora Luciana Gimenez não ficou quieta ao receber uma comentário desrespeitoso sobre a pensão de seus filhos nesta quinta-feira, 03. Mãe de Lucas Jagger, fruto do relacionamento passado com o cantor britânio Mick Jagger, e de Lorenzo Gabriel, herdeiro do casamento vivido com o empresário Marcelo de Carvalho, a famosa ficou indignada com a suposição sobre ela viver bem por conta do dinheiro dos garotos.

A comandante do Superpop, da RedeTV!, tirou um print do comentário e mostrou a falta de respeito com ela, que trabalha desde nova como modelo e apresentadora há anos. "Acabou a pensão do Mick Jagger, tá tendo só a do Marcelo de Carvalho né, qual vai ser o próximo milionário", escreveram acusando a artista.

Luciana Gimenez então rebateu: "E você? Bonitão tem dinheiro pra sustentar seus filhos?", questionou o moço sobre arcar com suas responsabilidades se for pai. "Comentário idiotas de pessoas preonceituosas e burras", disparou ao ver as palavras acusadoras.

Antes de expor o texto, ela fez um desabafo: "Tô com tempo de responder o bando de pessoas invejosas, mal amadas, machistas... quando achamos que mundo está mudando, tudo segue igual... Agora deixa eu falar bem alto: eu não preciso de ninguém... e isso já faz tempo... Trabalho só pra isso, justamente para não ter que ouvir desaforo de gente idiota, burra, mal educada e invejosa. Quem aí pode dizer o mesmo? (Perdoem as muitas pessoas educadas que estão lendo isso)", escreveu.

É bom lembrar que a apresentadora tem uma ótima relação com os pais de seus filhos. No Dia dos Pais ou aniversário deles, ela sempre faz homenagens em sua rede social e os agradece por fazerem seus papeis com os herdeiros.

Nos últimos dias, Luciana Gimenez estava em Paris, na França, para a Semana de Moda. A famosa foi convidada inclusive para abrir um desfile e arrasou na passarela com um vestido transparente.

Luciana Gimenez e Mick Jagger se encontram no aniversário do filho

A apresentadora Luciana Gimenez mostrou fotos de como foi a festa de aniversário de seu filho mais velho, Lucas Jagger. O rapaz completou 25 anos de idade e comemorou a data ao lado de seus pais e do irmão, Lorenzo, em uma festa animada.

Nas redes sociais, Gimenez registrou a celebração e mostrou fotos do bolo de aniversário do herdeiro, que escolheu um bolo inspirado na música e na cidade de Nova York. Vale lembrar que eles ainda se viram na formatura do herdeiro. Veja como foi o evento aqui.