Juliette compartilha bastidores divertidos de móveis chegando em casa no Rio de Janeiro

A influenciadora e campeã do BBB, Juliette, mostrou a chegada de novos móveis e compartilhou detalhes da nova casa nesta sexta-feira, 29

Julietterevelou detalhes de sua casa no Rio de Janeiro. Em uma postagem no Instagram nesta sexta-feira, 29. A influenciadora e campeã do BBB mostrou a chegada de novos móveis e compartilhou a situação de alguns cômodos do imóvel.

"As coisas estão chegando, nem acredito", declarou a cantora. Em outro vídeo, ela ainda brincou sobre chamar as amigas para ajudar na arrumação. A ex-BBB ainda está construindo outra mansão, que está em reforma no momento.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliette (@juliette)

Recentemente, a cantora já havia desabafado sobre o atraso nas obras da mansão: "Eu achei que ia resolver em pouco tempo tudo o que eu queria, todas as coisas maravilhosas que pensei com o Bruno, o arquiteto. Mas, estou aqui dizendo aqui dizendo que, sim, vocês estavam certos", disse.

Por conta dos imprevistos, Juliette alugou um outro espaço para morar temporariamente enquanto esperava a obra ficar pronta: "O que eu pensava que ia levar um mês, serão dois, provavelmente três. Resultado do que vou fazer, além de chorar: vou alugar uma casa temporária. Quero esperar a casa ficar pronta do jeito que quero pra não mudar ainda em obras", contou.

Juliette reflete sobre impacto da morte da irmã em sua vida: "Quebrar o ciclo"

Na última sexta-feira, 22, Juliette Freire esteve presente na Expo Favela Innovation, realizada em Fortaleza, no Ceará. Durante a palestra, a maquiadora relembrou a morte da irmã, Juliene Freire, aos 17 anos, e refletiu sobre oportunidades.

Juliette destacou que sempre foi motivada a estudar para mudar a realidade de sua família. “Entendi que daquela forma eu não conseguiria mudar o futuro da minha família. Porque, de geração para geração repetia-se ciclos. O meu avô era mecânico e minha avó doméstica, depois a minha mãe semianalfabeta, meu pai mecânico. A gente trabalhava muito e não conseguia mudar nossa vida, não tinha dignidade…”, confessou. Na sequência, Juliette ressaltou a importância de manter os pés no chão, mesmo após alcançar os próprios objetivos.