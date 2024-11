Durante palestra em Fortaleza, Juliette relembrou a morte da irmã, aos 17 anos, e refletiu sobre a importância dos estudos para novas oportunidades

Na última sexta-feira, 22, Juliette Freire esteve presente na Expo Favela Innovation, realizada em Fortaleza, no Ceará. Durante a palestra, a maquiadora relembrou a morte da irmã, Juliene Freire, aos 17 anos, e refletiu sobre oportunidades.

Juliette destacou que sempre foi motivada a estudar para mudar a realidade de sua família. “Entendi que daquela forma eu não conseguiria mudar o futuro da minha família. Porque, de geração para geração repetia-se ciclos. O meu avô era mecânico e minha avó doméstica, depois a minha mãe semianalfabeta, meu pai mecânico. A gente trabalhava muito e não conseguia mudar nossa vida, não tinha dignidade”, confessou.

"Minha irmã morreu com 17 anos em um hospital público e eu não pude nem ajudar. Eu entendi desde cedo que só o trabalho não ia mudar minha vida. Eu precisava estudar e quebrar o ciclo da minha família. Me preparar e continuar trabalhando muito, para quando a oportunidade chegasse, eu já estar pronta”, prosseguiu a campeã do BBB 21.

Na sequência, Juliette ressaltou a importância de manter os pés no chão, mesmo após alcançar os próprios objetivos. “Já me considerava uma vencedora antes do Big Brother, tudo isso me preparou para estar aqui falando para vocês a importância de conservar seus valores, a autenticidade, a educação e o trabalho […] Se não fosse tudo que passei, já teria me perdido nesse universo de mídia e fama”, finalizou.

Assista na íntegra:

Juliette detalha próximos compromissos ao falar sobre desejo de se casar

Juliette e Kaique Cerveny acabam de completar um ano juntos! E o que não falta nas redes sociais do casal são perguntas sobre um futuro casamento. Em entrevista recente à Vogue, a famosa abriu detalhes sobre os planos de se casar, além de citar novos projetos que tem em mente.

"Acho que quando você está apaixonada, fala em casamento desde o primeiro dia", disse ela, que celebrou o primeiro ano de namoro no dia 27 de outubro. "Mas não será agora. Estamos no primeiro ano, a gente vai se curtir mais um pouquinho", completou.

Ainda durante a entrevista, Juliette contou que, no momento, suas atenções estão voltadas para duas coisas: a finalização das obras da mansão que alugou em um condomínio de luxo no Rio de Janeiro e o lançamento de novas músicas para o verão. "Eu morava em outra casa e essa estava reformando, mas demorou muito e fui morar na casa. Estou morando lá no meio da obra", contou a ex-BBB.

E sobre as músicas, a cantora garantiu que pretende colocar o público para dançar. "Vou lançar várias músicas mais dançantes, sensuais, alegres. Venho com várias músicas desse tipo no verão. Será no finalzinho do ano ou começo do próximo", compartilhou.