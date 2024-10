Gusttavo Lima viaja para palestrar em universidade dos Estados Unidos

Gusttavo Lima viajou para Boston para realizar uma palestra da famosa universidade de Harvard e deu alguns detalhes nas redes sociais

Recentemente, Gusttavo Lima estava curtindo uns dias em Miami, nos Estados Unidos, com a esposa Andressa Suitae os filhos Gabriel, de sete anos, e Samuel, de seis.

Porém, nesta sexta-feira, 25, o cantor viajou para Boston, onde fará uma palestra da famosa universidade de Harvard.

Em seu Instagram Stories, o artista surgiu dentro de um jatinho e comentou sobre o momento especial. "Estamos decolando de Miami para Boston porque hoje vai rolar um encontro em Harvard. Quero agradecer a todos da faculdade que me fizeram esse convite para falar sobre a minha trajetória musical, a carreira musical e o meu empreendedorismo. Às 20h dos Estados Unidos e 19h do Brasil estarei em live. A pessoa veio da roça para Harvard", disse ele.

Em seguida, Gusttavo falou do convite inesperado. "Essa era a surpresa que queria contar para vocês. Foi um convite extremamente secreto e que eu via como impossível do meu ponto de vista. É sobre as oportunidades que a vida dá, resiliência e dedicação. A vida é muito louca. Ninguém sabe de onde eu saí e quero ver o que ela reserva", concluiu.

Fortuna

Quem marcou presença na festa de 15 anos de Valentina Cabral foi surpreendido com a presença de um convidado ilustre. Isso porque os pais da adolescente decidiram contratar ninguém menos que Gusttavo Lima para transformar a celebração da debutante em um evento inesquecível na capital federal do país, Brasília.

Filha de Adail José Cabral e Geny Celi Alves Cabral, Valentina decidiu comemorar a data com um evento tradicional para debutar na sociedade. Além de alugar uma casa de festas luxuosa, com uma decoração sofisticada repleta de flores da estação e um buffet com cardápio exclusivo para a comemoração, a jovem também decidiu contratar algumas atrações.

Para animar os quase 700 convidados, Valentina e seus pais recorreram ao DJ Shark, que animou a pista de dança, e também ao próprio Embaixador, que subiu ao palco ao lado da debutante. De acordo com a colunista Fábia Oliveira do Metrópoles, Gusttavo Lima teria embolsado cerca de R$ 1,1 milhão pelo show no evento exclusivo.

Nas redes sociais de Valentina, que conta com pouco mais de 20 mil seguidores em seu perfil no Instagram, a adolescente abriu um álbum de registos, captados pelas lentes dos fotógrafos Plínio Ricardo e Lucas Freitas, em que exibe detalhes do evento luxuoso e se diverte na pista ao lado de convidados e também durante o show particular de Gusttavo Lima.

