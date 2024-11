Ex-BBB Paulo André mostra detalhes da casa onde mora em Portugal

O ex-BBB Paulo André, que mora atualmente em Portugal, recebeu Pedro Scooby em sua casa e dividiu detalhes da residência; confira

O atleta Paulo André, que está morando atualmente em Portugal, recebeu uma visita bastante especial em sua casa: o surfista Pedro Scooby. Os dois ficaram próximos durante o confinamento do BBB 22 e seguiram amigos após o fim do reality show da TV Globo.

Scooby, que realiza tour em casa de famosos para um quadro do podcast ‘PodPah’, desembarcou no país para revelar detalhes do local onde o amigo reside. Assim que chegou na casa, o surfista foi recebido com muito carinho por Carlos Camilo, pai de Paulo André.

Ao longo da visita, Pedro Scooby mostrou os cômodos da casa, que conta com uma cozinha ampla, sala de estar e de jantar, varanda com vista para a rua, além dos quartos, localizados no segundo. Objetos pessoais e de coleções como tênis, bonés e relógios também foram exibidos durante a entrevista.

Nascido em Santo André, em São Paulo, e criado em Vila Velha, Espírito Santo, Paulo André foi anunciado recentemente como atleta do Benfica, clube mais popular de Portugal. Nas Olimpíadas de Paris 2024, o velocista chegou até as semifinais e terminou a prova de 100m rasos na última colocação.

Confira detalhes da casa de Paulo André em Portugal:

Paulo André desabafa sobre desempenho nas Olimpíadas após derrota

Em agosto deste ano, o atleta e ex-BBB Paulo André Camilo, mais conhecido como P.A, usou as redes sociais para compartilhar um sincero desabafo com o público a respeito das Olimpíadas de Paris 2024. Eliminado das semifinais após terminar a prova de 100m rasos em última colocação, o velocista comentou sobre seu desempenho nos Jogos.

Em seu Instagram oficial, Paulo André recordou que enfrentou um momento difícil em sua carreira de atleta. Como ficou três meses confinado no reality show da TV Globo em 2022, ele explicou que a falta de treinos durante este período acabou o atrapalhando na corrida, além das lesões ao longo do ciclo; confira detalhes!

