Ex-BBB Davi mostra casa que comprou para o pai: 'Me sinto orgulhoso'

Campeão do BBB 24, Davi mostrou detalhes da nova casa que comprou para o pai ao celebrar a nova conquista; veja fotos

Campeão do BBB 24, Davi Brito realizou um novo sonho após faturar o prêmio milionário do reality show da TV Globo. Nesta terça-feira, 6, o jovem usou as redes sociais para revelar ao público que comprou uma casa para o pai, Dermeval de Brito.

Em seus stories no Instagram, Davi contou que fazia questão de entregar a chave do imóvel pessoalmente. Esbanjando alegria, o ex-brother não escondeu o quanto está feliz em proporcionar uma vida melhor aos familiares.

"Estou indo entregar a chave. Acabei de comprar uma casa para o meu pai. Já comprei uma casa para a minha mãe, casa para a minha irmã. E agora estou indo entregar a do meu pai. Me sinto muito orgulhoso em poder ajudar minha família, de estar proporcionando conforto e lazer para eles", iniciou o famoso.

"E agora estou indo entregar a chave na mão do meu pai e abençoá-lo com a casa. A bíblia diz que quando honramos nosso pai e nossa mãe, nossos dias se prolongam aqui na Terra e Deus nos abençoa cada vez mais", completou o vencedor do BBB 24.

Em seguida, Davi Brito mostrou alguns detalhes da casa adquirida, ainda sem os móveis do pai. O famoso explicou que, em breve, Dermeval se mudará para o novo lar.

Vale lembrar que Davi já comentou publicamente que decidiu investir parte do prêmio da competição em imóveis. Além de ajudar a família, ele também comprou uma casa em Salvador, na Bahia, para alugar em temporadas.

Confira imagens da casa:

A casa que o Davi deu pro pai dele! Ainda falaram que ele estava duro 😅😅 "O cara é cabeça de gelo"

Posturado e calmo...@davibritof#TEAMDAVI 🚗🦅 pic.twitter.com/mZukNFOpeE — DAVI BRITO SOURCE 🚗🦞 (@davibritosource) August 6, 2024

Irmã de Davi reflete após Globo encerrar contrato com ex-BBB

Irmã de Davi Brito, campeão do BBB 24, a influenciadora Raquel Brito usou as redes sociais na tarde desta quarta-feira, 31, para compartilhar uma breve reflexão com os seguidores. Através de seu perfil no X, antigo Twitter, ela deixou claro que não está preocupada com as últimas notícias envolvendo o nome do jovem.

Na última terça-feira, 30, de acordo com informações do site F5, a TV Globo optou por não renovar o contrato de representação comercial com Davi. Sendo assim, o ex-brother será representado oficialmente por sua irmã, que já cuidava de suas redes sociais durante o confinamento do reality show.

Após a notícia repercutir na web, Raquel repostou uma publicação insinuando que, agora, Davi Brito está 'livre'. No post em questão, um fã clube compartilhou uma imagem do perfil oficial do ex-brother sem o contato da Globo. "Liberdade!", declararam; confira mais detalhes!