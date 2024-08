Davi já teria torrado todo o prêmio do BBB 24 com carros e mais; veja

Após comprar mais de um automóvel zero e de última geração, Davi já teria gastado todo o prêmio que ganhou do BBB 24; confira o que aconteceu

O vencedor do BBB 24Davi já teria gasto todo o prêmio que ganhou no reality show em abril. Segundo noticiado pelo Jornal Extra, o baiano torrou a quantia de R$ 2,9 milhões nos últimos meses ao comprar carros zero e muito mais.

Conforme informações divulgadas pelo site, o ex-motorista de aplicativo teria adquirido um terreno em Salvador, na Bahia, para construir uma casa com piscina e churrasqueira. Além disso, ele teria comprado um carro Onix hatch branco, zerinho de quatro portas, que custa cerca de R$ 90 mil.

A lista de novos automóveis não para por aí, Davi teria mostrado na garagem de casa uma Hilux SW4 2024, também zero. Esse segundo é avaliado em cerca de R$ 380 mil. Ou seja: no total, ele agora teria quatro carros.

Além deste carro, o ex-BBB mostrou na última semana uma casa que comprou para alugar e ter uma renda. Envolvendo-se em polêmicas desde sua saída do confinamento, o baiano parece não ter perspectiva além desta do aluguel de aumentar sua conta bancária com publicidades.

Inclusive, na última quarta-feira, 31, ele rompeu o contrato com a Globo e perdeu cerca de 1,5 milhões de seguidores na rede social. Para piorar, o ex-motorista de aplicativo sofreu acusações nos últimos dias de Tamires Assis, a Musa do Boi Garantido, que conseguiu uma medida protetiva contra ele após afirmar que o baiano mostrou a arma durante uma videochamada. Ao G1, Tamires contou que o processo está em segredo de justiça e as provas estão nos autos.

Entenda o caso envolvendo Davi e Tamires

Segundo o portal G1, o episódio ocorreu no dia 15 de julho. Na ocasião, Davi teria feito uma chamada de vídeo Tamires e questionado de forma agressiva o seu paradeiro, além disso, ele exibiu uma arma de fogo e fez ameaças à vítima. No dia seguinte, ele teria tentado minimizar a situação, e disse que explicaria o ocorrido posteriormente.

Nos autos do processo consta que no dia 16 de julho, Tamires viajaria para encontrar Davi em Salvador, mas o encontro não aconteceu, já que ele alegou que estava doente e pediu para a modelo não ir. A modelo chegou a expor a situação nas redes sociais.

Para a justiça, Davi "apresentou um comportamento instável, inicialmente demonstrando estar doente e, posteriormente, agressivo e controlador, culminando na desistência da viagem por parte da vítima".