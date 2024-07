Conheça o quarto luxuoso do filho de Gabi Luthai e Teo Teló

Gabi Luthai e Teo Teló apresentam a decoração do quarto luxuoso do filho, Pietro, de 3 meses de vida. Veja as fotos do local em vários ângulos

A cantora Gabi Luthai e seu marido, o empresário Teo Teló, estão radiantes com a chegada do filho, Pietro, de 3 meses de vida. Tanto que os dois prepararam um quarto de bebê encantador e luxuoso para receberem o herdeiro.

O casal escolheu uma decoração em tons de azul e verde, e priorizaram a praticidade na escolha da disposição dos móveis e itens decorativos. O projeto segue a linha do design clean, feito pela arquiteta Carol Castilho, e não possui um tema, mas tem uma estampa com folhas e árvores em um detalhe na parede do berço do bebê.

O quarto também conta com boiseries nas paredes para dar um toque clássico e os móveis são brancos. Inclusive, o banheiro da suíte também foi decorado com as mesmas cores do quarto.

Veja as fotos do quarto de bebê na galeria abaixo:

A relação de Gabi Luthai e Teo Teló após o filho

A cantora Gabi Luthai surpreendeu ao responder perguntas dos fãs sobre a sua vida após o nascimento do filho, Pietro, fruto do casamento com Téo Teló. Ela contou como anda a sua relação com o marido e a adaptação à amamentação do herdeiro.

Ao ser questionada se mudou sua visão sobre o marido, ela confirmou. "Fiquei muito mais apaixonada e admirada, mas isso porque ele é um superpai, se não fosse, perderia a admiração, simples assim", afirmou.

Então, ela contou sobre a amamentação do filho recém-nascido. "Atualmente, estou amamentando, sem fórmula nem nada. Pretendo seguir assim pelo tempo que for preciso. No começo, tive leves fissuras, mastite. Ele teve que fazer frenectomia [uma cirurgia no freio lingual], tivemos um período de translactação [amamentação com sonda] pós procedimento", afirmou ela.

Por fim, Gabi contou sobre a preparação para o parto normal. "Treinei todos os dias, até um dia antes de ele nascer. Também fiz pilates e fisioterapia pélvica, com exercícios específicos. Li e estudei bastante sobre o parto normal. Criei um plano de parto e tentei segui-lo, porque obviamente você não controla muita coisa (risos), talvez você controle sua própria mente, o que faz toda diferença", declarou.