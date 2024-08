Como é a fazenda de Xororó? Conheça detalhes da propriedadae

Pai de Sandy e Junior, o cantor sertanejo Xororó é dono de uma fazenda luxuosa no interior do Brasil e já revelou alguns detalhes da propriedade. Conheça!

O cantor sertanejo Xororó, da dupla com Chitãozinho e pai de Sandy e Junior, é dono de uma fazenda luxuosa no interior de Goiás. A propriedade enorme é mantida longe dos holofotes pela família como um refúgio para eles em meio a rotina puxada de shows. Porém, o artista já revelou alguns detalhes do local nas redes sociais.

Em alguns posts, Xororó mostrou como é a área externa da casa da fazenda. Ele mostrou que o local conta com piscina e uma grande área de lazer para a família interagir e se divertir. Além disso, a fazenda tem um grande lago e é o local de criação de gado.

Xororó possui a fazenda há muitos anos, desde que os filhos eram crianças, e o local sempre foi um destino para levarem os amigos e familiares para curtirem as férias ao ar livre.

Conheça o local:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Xororó (@xororooficial)

Momento divertido de Xororó

O cantor Xororó, da dupla com Chitãozinho, aproveitou uma viagem com a esposa, Noely Lima, para visitar um cenário da série Friends nos Estados Unidos. Por lá, ele fez fotos divertidas com a amada e compartilhou com seus seguidores, que ficaram encantados com o momento descontraído do artista.

Nas fotos, ele interagiu com os móveis do cenário e caprichou nas fotos em um momento de ‘gente como a gente’ quando visita uma exposição interativa. "Curtindo o nosso momento fã!", disse ele na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram o casal. “Não sei o que é mais perfeito: o cenário ou o casal”, disse um seguidor. “Melhor sequência de fotos. Amei”, escreveu outro. “Que sensacional”, declarou mais um.