Bruninho, do vôlei, revela detalhes de sua mansão no Rio de Janeiro

Filho do técnico Bernardinho, o jogador Bruninho, do vôlei revela como é a sua mansão na zona sul do Rio de Janeiro. Assista ao vídeo

O jogador de vôlei Bruninho, que é filho do técnico Bernardinho, abriu as portas de sua mansão no Rio de Janeiro. Ele possui uma propriedade em São Conrado, que fica na zona sul da capital fluminense.

Em entrevista para Pedro Scooby no canal Podpah, ele fez um tour pelos ambientes e revelou que fez uma reforma no espaço recentemente. Inclusive, ele contou que sempre teve o sonho de ter o seu próprio lar.

"Eu morava em apartamento, era bem menos obra. Mas é bem maneiro estar pertinho da praia, ter um lugar pra receber os amigos... Estou amarradão. É o que eu queria para poder aproveitar um pouco mais, nessa vida maluca de viagens e competições, ter um lugar tranquilo que eu possa receber meus amigos, família, não tem preço", disse ele.

Assista ao vídeo para conhecer a casa de Bruninho:

Desabafo de Bruninho após as Olimpíadas

No início de agosto, Bruno Rezende, mais conhecido como Bruninho, surpreendeu seus seguidores ao anunciar sua possível despedida do vôlei após a derrota da Seleção Brasileira nas Olimpíadas de 2024. Em suas redes sociais, o jogador deixou claro que está considerando a aposentadoria do esporte após 18 anos de carreira.

Através do Instagram, Bruninho compartilhou uma foto de sua provável última competição com a camisa verde e amarela. Na legenda, ele abriu o coração e indicou que pode estar na hora de se aposentar: "Eu lutei com todas as minhas forças, todos esses 18 anos, o meu maior orgulho sempre foi vestir essa camiseta e representar o meu país”, iniciou.

“Nem nos meus melhores sonhos imaginei poder disputar cinco Olímpiadas, conquistar três medalhas olímpicas, e todos os títulos possíveis pela seleção. Falhei, chorei e caí várias vezes, inclusive agora”, Bruno lamentou a derrota da equipe masculina neste ano e afirmou que ainda enfrenta dificuldades para lidar com as perdas.

“Fui sempre meu maior crítico e talvez por isso eu tenha entendido que a única maneira de enfrentar isso era trabalhando ainda mais para me tornar a cada dia a minha melhor versão. Sou muito grato a Deus e a todos os companheiros, treinadores e ídolos que estiveram ao meu lado e me inspiraram todos os dias nessa aventura”, ele completou.

Por fim, Bruninho agradeceu o apoio do público e se despediu: “Momentos mágicos que estarão sempre na minha recordação....fruto de muita paixão, dedicação e luta. Família, amigos e todos que estiveram comigo, obrigado de coração. Um grande beijo no coração”, concluiu o jogador de vôlei, que já tinha dado indícios de sua aposentadoria.