Antiga cobertura duplex de Juju Salimeni é anunciada por valor milionário

A influenciadora digital Juju Salimeni usou as redes sociais nesta quinta-feira, 26, para compartilhar que colocou sua antiga cobertura duplex à venda. A imobiliária responsável descreve o imóvel de 246 m², localizado em Santana, na Zona Norte de São Paulo, como uma "mansão suspensa".

De acordo com informações do portal Quem, o imóvel está à venda por R$ 2,68 milhões. Atualmente, Salimeni mora em Alphaville. Ela divide a casa com o noivo, o fisiculturista Diogo Basaglia.

O apartamento à venda conta com quatro suítes, incluindo uma suíte master com closet e vista panorâmica. A sala é dividida em dois ambientes, com piso nivelado junto com a sacada. Na parte superior, a area externa tem uma churrasqueira e uma piscina privativa. O imóvel oferece também cinco vagas de garagem.

Veja como é o imóvel:

Story de Juju Salimeni (Reprodução/Instagram)

Juju Salimeni comemora aniversário em escola de samba

Na última terça-feira, 24, Juju Salimeni completou 38 anos. No domingo, 22, ela comemorou seu aniversário na quadra da escola de samba Barroca Zona Sul, de São Paulo, onde ela é madrinha de bateria. Para o evento, Juju apostou em um look ousado: um vestido curto cheio de pedras cor de rosa. Além disso, o modelito possui recortes na cintura, deixando à mostra seu abdômen definido.

"Ontem recebi pessoas que eu amo na quadra da minha escola para comemorar meu niver! Foi uma noite linda! Muito obrigada a todos que passaram por lá! Obrigada @bateriatudonosso e @barrocazsoficial pelo carinho e pela homenagem", escreveu a famosa, que também posou com Diogo Basaglia.

Recentemente, ela também revelou o que andou fazendo em sua barriga para ficar com a região ainda mais sarada.