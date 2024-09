Juju Salimeni abraça a maturidade e promete diminuir ritmo de trabalho: 'Aos poucos'

Em entrevista à CARAS Brasil, Juju Salimeni conta que tomou decisões importantes no último ano e revela estar em sua melhor fase

"Chego aos 38 anos de uma forma completamente diferente do que imaginei quando era bem novinha, me sinto uma menina". A frase é de Juju Salimeni, que celebrou seu aniversário na última terça-feira, 24. Iniciando um novo ciclo, a musa fitness abraça o momento de maturidade e revela que pretende diminuir o ritmo de trabalho.

Juju Salimeni diz que, atualmente, sente que está em sua melhor fase fisicamente e mentalmente . Bem resolvida com sua idade e aparência, a influenciadora afirma estar buscando a calmaria, tanto na vida pessoal, quanto no trabalho.

"Meus planos são de, aos poucos, ir diminuindo o ritmo de trabalho e começar a colher mais frutos da minha dedicação de anos. Quero viajar mais, conhecer o mundo, descansar e continuar a me cuidar, claro", explica, em entrevista à CARAS Brasil.

Salimeni diz que, no último ano, passou por grandes mudanças em diversas esferas da vida, como por exemplo, tendo conquistado seu carro dos sonhos e a sociedade com uma grande rede de academias. Segundo ela, isso tudo aconteceu porque sua maturidade permitiu.

"Lido muito bem com o envelhecimento porque com tantas tecnologias, cuidados com a saúde, acredito que conseguimos ter uma qualidade de vida muito melhor, uma aparência mais agradável e longevidade", acrescenta. "O lado bom de chegar aos 38 anos é que a maturidade e evolução da mulher mais velha faz com que ela se sinta muito mais segura, muito mais plena e bem resolvida."

Dona de uma legião de fãs e cerca de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, a musa fitness celebrou seu aniversário no último domingo, 22. A festa aconteceu em São Paulo, na quadra da escola de samba Barroca Zona Sul —da qual ela é Rainha de Bateria.

