Anitta revela detalhes de sua nova mansão e lustre gigante rouba a cena

Saiba qual foi a inspiração para o lustre gigante na mesa de jantar de Anitta. Conheça os detalhes da decoração da nova mansão dela

A cantora Anitta revelou novos detalhes de como é a sua nova mansão. A estrela reformou uma propriedade e a deixou com a sua cara. Agora, o local já está pronto e ela mostrou alguns detalhes da decoração que escolheu.

A casa foi decorada em tons claros na área social, com piso claro e cortinas brancas. Os ambientes também contam com detalhes em madeira, como o corrimão da escada e os móveis.

Um dos detalhes mais chamativos é o lustre gigante em cima da mesa de jantar. O lustre é uma referência ao orixá Omolu, que representa a cura, proteção e sabedoria ancestral. Além disso, a casa está repleta de obras de arte, como um painel enorme na sala e outros quadros especiais.

Conheça a mansão de Anitta na galeria de fotos abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Anitta 🎤 (@anitta)

Previsão

A cantora Anitta pode ter um ano de 2025 bem agitado em sua vida pessoal e profissional. Nos primeiros dias do ano novo, a vidente e sensitiva Michele Souza fez previsões sobre o que pode acontecer na vida da estrela nos próximos meses.

Para começar, a vidente contou que Anitta pode engravidar. "Anitta pode engravidar no ano de 2025, mas ela pode perder essa criança. Por quê? É como se fosse um karma, tá? É como se fosse algo ligado ao que ela fez e aí vem a cobrança. Eu vejo ela com um novo amor secreto, ela não querendo revelar quem é a pessoa. E não dar certo. A vida afetiva dela está bem bloqueada. Ela está sempre tentando ser feliz no amor e não conseguindo. E se envolvendo com as pessoas que ela não tem que se envolver. Vi uma pessoa comprometida que ela pode se apaixonar, ela não queria, acabou se envolvendo. Ou seja, ela vai ter a gravidez como se fosse uma mãe solteira", afirmou.

Sobre a vida profissional da artista, a sensitiva disse: "Vai continuar fazendo sucesso no Brasil e no exterior, mas não vai ser nenhuma Beyoncé da vida. Ela focando 90% da vida dela no exterior, tá? E eu vejo ela parando meio que de trabalhar. Ela vai ter muitos projetos, mas vejo ela não conseguindo fazer mais shows como ela fazia antes", declarou.

Leia também: Anitta relata momento desesperador que viveu com cachorro na noite de Natal