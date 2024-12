Anitta relata momento desesperador que viveu com cachorro na noite de Natal

Anitta relatou o desespero que sentiu na noite de Natal ao perceber que seu cachorro de estimação havia sumido e contou onde o bichinho estava

Nesta quarta-feira, 25, Anitta publicou uma série de vídeos em seu Instagram Stories e relatou um momento desesperador que viveu na noite de Natal ao perceber que o seu cachorro Charlie havia sumido.

"O Charlie ontem à noite, eu estava com ele na cama, levantei para tomar banho. Quando eu acabei de tomar banho, eu percebi que ele não estava em lugar nenhum da casa. Eu procurava ele e eu não achava. Aí eu comecei a ficar desesperada, mas pensei 'ah, ele deve estar passeando por aí e daqui a pouco ele aparece'. Porque ele é arteiro. Fui curtir o Natal, esperei mais um pouquinho, aí falei 'agora já deu um tempinho demais'. Fui procurar ele e nada, comecei a ficar nervosa, já não curtimos mais o Natal e já fiquei revisando todas as câmeras de segurança e nada do Charlie aparecer. Eu só via ele dentro de casa e falava 'caraca, cadê o cachorro'. Tudo aqui é muito bem cercado, o condomínio é seguro para caramba, muitos seguranças, a vizinhança é super gente boa. Então, botamos nos grupos, avisamos todo mundo e nada do cachorro", começou ela.

Em seguidda, a cantora contou o momento em que ouviu o cachorro latindo. "Quando era 4 da manhã, eu já estava exausta de tanto andar pelo condomínio para procurar. Eu fui vencida pelo cansaço e vim para o quarto. Quando eu vim para o quarto, eu ouvi um latido e falei 'esse é o latido do Charlie'. Vim aqui fora de novo, fiquei procurando, gritando e nada. E as vezes eu ouvia bem distante o latido, mas nada. Dormi muito pouco e acordei 7h da manhã ainda desesperada. Comecei a fazer a ronda aqui no condomínio de novo, os vizinhos super solícitos me ajudando. Não achávamos por nada, até que que liguei para a Larissa, que faz comunicação com os cachorros. Minha junta espiritual, liguei para todos eles. Acendi uma vela e aí depois disso o meu primo me avisou que estava ouvindo o latido, mas não sabia de onde. Quando ele percebeu, o latido estava vindo do chão".

O bichinho acabou se enfiando em um buraco em baixo da casa. "Moral da história: Meu cachorro cavou um buraco para em baixo da casa, provavelmente com medo dos fogos. E ele se enfiou em baixo da casa e não conseguiu mais sair. Detectamos que ele estava em baixo da casa, ligamos para o corpo de bombeiros. O corpo de bombeiros veio até a minha casa e estava impossível tirar o Charlie. Ficamos nessa loucura até que falaram que o cachorro se conecta com o dono, se eu continuasse preocupada e nessa aflição, ele não ia. Porque a única forma dele sair dali era ele se movimentar para um lugar onde o bombeiro conseguisse alcançar ele. Ele passou a noite ali, ele não tinha força de caminhar mais. Só que a única forma dele sair dali era ele mesmo encontrar algum caminho de volta. Eu achei um outro buraco na casa, peguei dois incensos, liguei a caixa de som com uma meditação, fechei meus olhos e fiquei imaginando que ele já estava comigo. Depois de ficar uns 40, 50 minutos nesse buraco, o Charlie latiu para mim".

Por fim, a famosa explicou como Charlie foi resgatado. "Ele criou forças de andar até esse buraco. Eu sinalizei os bombeiros, eles entraram ali, só que tinha uma parede no meio que o cachorro não conseguia passar e os bombeiros também não. Os bombeiros ficaram nesse buraco um tempão, não conseguiram fazer nada pelo Charlie ali. Eu peguei de novo minha caixinha de som e comecei a botar no que seria um possível caminho dele até um buraco maior que a gente tinha encontrado, e aí ele conseguiu. Estou muito grata aos bombeiros", finalizou.

Anitta fez questão de compartilhar o vídeo emocionante do resgate e também mostrou Charlie no veterinário. O cachorro está com o nariz machucado, mas está tudo bem.

Louça luxuosa

A cantora Anitta recebeu sua família para a ceia de Natal na noite de terça-feira, 24, e preparou uma mesa sofisticada para a refeição especial. Inclusive, o preço do conjunto de louças chamou a atenção.

Anitta contratou a decoradora Juliana Souza, da Na Mesa, para montar a sua mesa natalina em sua nova mansão. O local foi decorado com flores vermelhas e o conjunto de pratos, talheres e taças combinou com a temática do Natal.

A artista escolheu a coleção Oro Di Doccia da Ginori 1735 - porcelana tradicional da Itália - e taças Pérolas Rosas. O conjunto completo da mesa custa mais de R$ 100 mil.

Leia também: Anitta resgata vídeo antigo de Natal e diferença no visual impressiona