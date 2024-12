Tati Barbieri divide Carnaval com as filhas, Sthefanye e Vitta: 'Ambas vão desfilar'

Em entrevista à CARAS Brasil, Tati Barbieri também fala sobre sua preparação para o Carnaval e sua relação com o marido russo

Já em uma preparação intensa para o Carnaval 2025, Tatiane Barbieri(37) não esconde a felicidade em poder dividir o momento especial com as filhas Sthefanye (19) e Vitta(7). Casada com o magnata russo Roman Shakal(45), a musa do Salgueiro assegura que a família inteira a apoia e trabalha unida para entregar o melhor resultado na festa brasileira.

"Ambas vão desfilar em 2025. A Sthefanye vem no meu carro como destaque e a Vitta na ala das crianças. Seremos nós três, estou super feliz. Vai ser um orgulho ter minhas filhas comigo, somos muito unidas", conta Tati Barbieri , em entrevista à CARAS Brasil.

A influenciadora diz que, desde o Carnaval deste ano já está em preparação. Agora, morando nos Estados Unidos, ela segue uma rotina intensa de treinos, alimentação saudável e cuidados com a saúde mental para entregar o melhor no dia do desfile. "Tem que estar preparada emocionalmente, porque tem o julgamento ao vivo."

Grande parte dos bastidores de toda essa preparação pode ser vista no projeto Tati Folia, que agora é feito com uma nova equipe ao lado de Hugo Moura(34). "Essa nova temporada vem com muita novidade, estamos preparando um show com uma mistura de tradição e inovação. Quero que elas possam sentir a magia do Carnaval em cada detalhe."

Tati conta que já deu alguns spoilers do novo projeto para seus seguidores, e que está se empenhando ao máximo para entregar o melhor resultado tanto na Avenida quanto em seus projetos. Abaixo, a influenciadora dá mais detalhes sobre novos projetos, Carnaval e sua relação com o marido. Confira trechos editados da conversa.

Você irá dividir o Carnaval com suas filhas neste ano. Como está sendo essa fase da maternidade para você?

Mais um desafio, como sempre. Tudo o que fazemos de grandioso, faz com que as lutas sejam grandes também. Viajar para lá e para cá, e ter que deixar a Vitta é um pouco difícil. Não posso levar ela por causa das aulas, e o maior objetivo de eu mudar para os Estados Unidos foi a educação das minhas filhas. A Sthefanye é muito independente, já é uma mulher. Tem dias que a gente se culpa, mas o futuro vai ser brilhante, tenho certeza.

Seu marido, Roman, nasceu em uma cultura bastante diferente da nossa, aqui no Brasil. Isso já foi um desafio? Qual a relação dele com o Carnaval?

O maior desafio no início do nosso casamento foi o choque cultural. Quem é casado com gringo sabe o quão difícil é explicar para eles a nossa cultura, nossos costumes. Porém, ele é meu maior apoiador e mesmo ele não sendo brasileiro, está cada vez mais apaixonado pelo Carnaval. Ele é mais brasileiro do que eu, ele nasceu no país errado [risos]. Ele participa de tudo, dá opinião até na roupa, é muito engraçado. Ele ama tudo o que envolve o Brasil e tudo o que me envolve.

Você costuma mostrar bastante do seu relacionamento na web. Como é essa dinâmica?

É a parte mais legal do nosso relacionamento, o Roman não se preocupa com exposição e isso é muito bom porque eu sempre gostei de compartilhar tudo. E que bom que eu consigo influenciar positivamente as mulheres a não aceitar menos, ele é tudo o que eu posto e muito mais. Às vezes eu nem posto tudo, para as pessoas não pensarem que é uma vida falsa. Muitas vezes eu me auto saboto pensando se algum dia essa máscara vai cair, porque as pessoas gostam muito dele. Ele é muito especial, tem uma cultura e uma educação que vem de casa, de tratar todas as pessoas bem.

Como você lida com comentários negativos, que, infelizmente ainda existem nas redes sociais?

Eu procuro filtrar muito e me blindar dos comentários ruins, que sempre tem. Foco muito no pessoal que elogia, e sou muito feliz porque a comunidade do Salgueiro me recebe muito bem e é isso que importa para mim. Acabo blindando essa parte ruim, realmente hoje não me afeta. Isso me faz querer mudar, evoluir. Graças a Deus, a maioria dos meus seguidores são incríveis. Estou continuando pela parte boa.

Já estamos no fim de 2024! Você tem planos para 2025 que possa nos contar?

Tenho vários projetos para 2025, inclusive, tudo batendo na porta. Muita coisa legal, muitas ideias. Pode ter certeza que vão ouvir muito o meu nome no ano que vem. Vou dar um spoiler, vamos seguir o [reality] Fam Life, agora com a nova equipe, gravado de uma maneira muito diferente. Quero que seja 100% natural, por mim, posso acordar de cara lavada e a câmera estar ali. Quero mostrar minha vida real, em um formato bem legal.