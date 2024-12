Sabrina Sato se joga no samba com look de Mamãe Noel

Sabrina Sato se torna a Mamãe Noel para ensaio de carnaval na quadro da Gaviões da Fiel. Veja a fantasia completa

A apresentadora Sabrina Sato já está em clima de carnaval em plena época de Natal. Na noite de sexta-feira, 20, a estrela se jogou no samba ao participar do ensaio de carnaval na quadro da escola de samba Gaviões da Fiel em São Paulo.

A morena apareceu no evento com uma fantasia inspirada na Mamãe Noel, mas com um toque de ousadia. Ela surgiu com o modelito todo vermelho e branco com direito a adereço de cabeça para imitar um gorro e muitas plumas. Além disso, ela deixou parte das pernas à mostra ao usar shorts curtinho e bota de cano alto.

Vale lembrar que a estrela é rainha de bateria da agremiação e está confirmada no carnaval de 2025.

A árvore de Natal de Sabrina Sato

A casa que a apresentadora Sabrina Sato vive já está enfeitada para o Natal! Ela usou as redes sociais para mostrar como está sua decoração natalina, que conta com uma árvore de 3,30 metros de altura.

De acordo com informações do portal GShow, a árvore conta com lâmpadas vintage importadas dos Estados Unidos e objetos feitos a mão especialmente para ela. A decoradora responsável, Sabrina Guimarães, disse ao site que a peça de decoração alugada para a estrela está avaliada em R$ 18 mil.

"A árvore deste ano tem 3,30 metros de altura. Sabrina gosta do lúdico, mais colorido, festivo, assim como ela que tem um super alto astral, então a árvore tem que seguir o mesmo sentimento. Tem objetos feitos a mão, que são nossos tambores, todos feitos pelo nosso ateliê. Dessa vez, ela escolheu como tema 'O Quebra-Nozes', com bolas coloridas", detalhou.

Em seguida, a decoradora explicou: "Trouxemos lâmpadas estilo vintage, dos Estados Unidos, que deu mais colorido e mais magia. Também trouxemos de lá o topo da árvore, que é uma estrela iluminada e, ao redor, tem um Papai Noel que fica girando em um avião e dá movimento".

Árvore de Natal de Sabrina Sato — Foto: Reprodução/GShow

