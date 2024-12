Nicolas Prattes surpreende Sabrina Sato com buquê e carta: 'Fogo que só você tem'; leia

O ator Nicolas Prattes decidiu surpreender a noiva, a apresentadora Sabrina Sato, com um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma carta de amor

O ator Nicolas Prattes decidiu surpreender a noiva, a apresentadora Sabrina Sato, nesta sexta-feira, 20. Nos stories de seu perfil no Instagram, a artista mostrou que recebeu um buquê de rosas vermelhas acompanhado de uma carta de amor escrita pelo companheiro. Na mensagem, ele destacou como sua relação com o Carnaval mudou após conhecer a rainha de bateria da Gaviões da Fiel.

"Vai curtir o seu Carnaval, vai bilhar. Seu último compromisso da Gaviões foi nosso primeiro dia de férias, desde então, Carnaval pra mim, que não era dos mais chegado, por sua causa, é símbolo de coração cheio, orgulho, emoção de ver quem eu mais amo a flor da pele, incendiando tudo com o fogo que só você tem. Usei a palavra fogo, porque esse ano fomos Fênix. Amo você e tô na fileira da frente e do seu lado, sempre, batendo palmas e me emocionando ao te ver passar."

Veja:

Sabrina Sato ganha carta de Nicolas Prattes (Reprodução/Instagram)

Vale lembrar que os dois estão juntos há menos de um ano. Os primeiros rumores sobre a proximidade deles surgiram no início de 2024, quando eles foram flagrados juntos em uma piscina. Na época do Carnaval, eles curtiram o sambódromo da Sapucaí juntos, mas ainda negavam o namoro e diziam que eram apenas amigos.

Pouco tempo depois, eles fizeram a primeira viagem juntos e assumiram o namoro publicamente. Em setembro, o ator anunciou que ficou noivo da apresentadora durante participação no 'Domingão com Huck', da Globo, de forma muito discreta.

Sabrina Sato conta que atendeu pedido da filha para presente de Natal

Após compartilhar que adotou uma cachorrinha, a apresentadora Sabrina Sato usou as redes sociais nesta sexta-feira, 20, para contar que a nova integrante da família foi o desejo de Natal de sua filha, Zoe, de 6 anos.

Nos stories do Instagram, a apresentadora mostrou um vídeo da filha pedindo por um pet. No registro, Zoe aparece ao lado da árvore de natal de casa lendo sua cartinha para o Papai Noel. "Eu quero um hoverboard, outro cachorrinho, eu vou ter mais um, vou ter três", disse. "Isso foi antes da Belinha chegar", explicou Sabrina na legenda.

Logo depois, Sabrina mostrou Belinha no sofá com um laço no pescoço. "Belinha, você ganhou uma nova vida. Seja bem-vinda à nossa família. Você chegou na hora certa", diza a legenda.

Leia também: Famosos marcam presença na festa de Zoe. Veja as fotos