Rafa Uccman quer ser feliz e se jogar no carnaval: 'Solteira e pretendo pegar geral'

Em entrevista à CARAS Brasil, a influenciadora digital Rafa Uccman revela suas expectativas para o carnaval

Às vésperas do carnaval, Rafa Uccman (31) está decidida que quer aproveitar a festa popular ao máximo. Solteira e cheia de energia, a influenciadora digital vai passar a folia brasileira em Salvador e no Rio de Janeiro, duas das principais do Brasil.

CARAS Brasil embarcou no Avião de Beats Red Mix, a convite de Beats, em um voo Rio-São Paulo repleto de celebridades e diversão, e conversou com a exclusividade com a influenciadora digital. A estrela abriu o jogo sobre pegar geral e revelou tudo o que espera da época mais amada do ano.

"Estou mega animada, já comecei no esquenta. E não tem esquenta melhor. Estou solteira, pretendo pegar geral, é só chegar, ou também se quiser já fazer um esquenta, pode estar me mandando um e-mail, uma DM", brinca.

Rafa vai passar o Carnaval no Bloco da Anitta, que deve desfilar nos dias 28 de fevereiro no Circuito Barra-Ondina, na capital baiana, e no dia 08 de março no Primeiro de Março, no Rio de Janeiro. Questionada sobre desfilar como rainha de bateria em escola de samba, a famosa confessou desejo.

"Eu até tenho, mas quando eu olho quem são as rainhas de bateria e uma Sabrina Sato da vida, aí eu já fico até desanimada, porque assim, é um abismo [pois ela é uma diva], mas eu acredito que eu fosse convidada, e eu acredito que, enfim, todas são incríveis e maravilhosas e eu acho que qualquer uma que me convidasse mesmo, acho que eu aceitaria", revelou.

Sua expectativa para o bloco está nas alturas. "A galera sempre está animada, sempre muito bom. É muito incrível estar ali porque são quatro horas e pouco de show. Vai ser assim, o Kikiki", contou a influenciadora, que completou: 'Você ali com seus amigos, reunido, muita felicidade pra cima. Isso pra mim não tem preço nenhum".

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE RAFA UCCMAN: