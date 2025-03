Marco Pigossi revela se possui planos de ter filhos com marido italiano

A família vai aumentar? O ator Marco Pigossi abriu o coração ao falar sobre o desejo atual de ter filhos com o marido, Marco Calvani

O ator Marco Pigossi abriu o coração ao falar sobre o desejo de aumentar a família ao lado do marido, o cineasta italiano Marco Calvani. Juntos desde 2021, eles oficializaram a união em setembro de 2024, em uma cerimônia intimista na Itália, com a presença de familiares e amigos próximos do casal.

Em entrevista ao 'Gshow', Pigossi, que descreve o filme que fez com o companheiro como ‘primeiro filho do casal’, revelou se os dois planejam serem pais fora das telinhas. "Sempre quis ser pai, sempre, desde menino. Sempre gostei de criança e tive essa vontade, muito mais por mim. Hoje em dia já não sei, não é agora ", disse.

"A diferença entre um casal homossexual e heterossexual é que não acontece por acidente. Tem que ser planejado", completou o artista. Em seguida, ele mencionou o receio de colocar uma criança no mundo atual e, por isso, precisa pensar com mais calma sobre a decisão.

"Tenho uma vontade muito grande que ainda carrego comigo, mas hoje em dia não sei, me assusta um pouco o mundo. É muito mais a vontade que eu quero, de ser pai, do que realmente pensar em colocar uma pessoa no mundo no que ele está hoje. Pode ser que no futuro a gente planeje, mas hoje em dia ainda vamos criar outros filhos artísticos primeiro", explicou Marco Pigossi, por fim.

Marco Pigossi revela como foi pedido em casamento

Em março de 2024, Marco Pigossi contou como aconteceu o pedido de casamento feito pelo marido, o cineasta italiano Marco Calvani. O ator, que participou do filme 'High Tide', com produção e direção do companheiro, falou um pouco sobre a ligação do longa-metragem com o relacionamento do casal.

Em entrevista à CNN, o ex-global revelou que o fim das gravações do filme marcou um momento especial na vida dos dois: "Ele me pediu em casamento no último dia. Foi um acontecimento inteiro esse trabalho, marcou nossa história", recordou ele; confira mais detalhes!

