Roberto Justus divide clique raro com o filho mais velho: 'Pessoa maravilhosa'

Roberto Justus postou um clique raro com o filho, Ricardo Justus, e prestou uma homenagem especial em seu aniversário de 42 anos

Roberto Justus usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar uma foto ao lado do filho mais velho, Ricardo Justus. O rapaz completou 42 anos nesta última segunda-feira, 24, e reuniu a família para comemorar a data especial.

Em seu perfil, o empresário postou uma foto em que aparece sorridente ao lado do primogênito e prestou uma bela homenagem para ele. "Ontem comemorando o aniversário de 42 anos de meu primogênito Ricardo", começou.

"Essa pessoa maravilhosa, um talento no trabalho com uma mente brilhante. Um pai, marido, filho e irmão muito querido por todos! Parabéns meu filho! Estarei sempre te apoiando e acompanhando a sua vitoriosa jornada! Te amo!", completou.

Ricardo é fruto do casamento de Roberto Justus com Sacha Chryzman. Os dois ainda são pais de Fabiana Justus. O empresário também é pai de Luiza Justus, de 31 anos, fruto de seu casamento com Gisela Prochaska, de Rafaella Justus, de 15 anos, com a apresentadora Ticiane Pinheiro, e de Vicky, de 4 anos, da relação a atual esposa, Ana Paula Sibert.

Confira:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Roberto Justus (@robertoljustus)

Rafaella Justus celebra aniversário do irmão com declaração carinhosa

Nesta última segunda-feira, 24, Rafaella Justus usou as redes sociais para celebrar o aniversário do irmão, Ricardo Justus, que completou 42 anos. Ricardo é filho de Roberto Justus com Sacha Chryzman - o ex-casal também teve Fabiana Justus.

"Hoje é o dia do meu irmão, que privilégio é ter crescido ao seu lado. Você merece o melhor da vida: SAÚDE, paz, amor, alegrias e muito sucesso. Te admiro muito, e essas duas fotos representam bem esse sentimento. Conte comigo pra sempre. Que a vida continue nos mantendo cada vez mais unidos. Te amo!", escreveu ela na legenda da publicação, em que reuniu fotos com Ricardo. Confira a publicação!

