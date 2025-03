Lucas Rangel se despede da avó com homenagem emocionante

O influenciador digital Lucas Rangel lamentou o falecimento de sua avó, que estava internada em Belo Horizonte: 'O céu está em festa'

O influenciador digital Lucas Rangel usou as redes sociais na última segunda-feira, 24, para compartilhar uma triste notícia com o público. Em seu perfil oficial, o famoso informou que sua avó, que estava internada em um hospital em Belo Horizonte há algum tempo, acabou falecendo.

Lucas ainda contou que precisou ir às pressas para a cidade natal após receber a notícia. "Minha avó que estava no hospital veio a falecer. Que Deus a leve em paz. Tudo no tempo dEle", escreveu em uma postagem. A causa da morte não foi revelada.

Em homenagem à idosa, Lucas Rangel publicou registros especiais ao lado da familiar e lamentou sua partida. "Te amo muito muito muito (como você dizia)! Guardarei para sempre no meu coração todos os nossos momentos juntos, risadas, piadas internas, aprendizados!", declarou ele.

"O céu está em festa com a chegada da 'Nana'. Sentirei falta do feijão que só você faz", completou o influenciador. Recentemente, Rangel falou brevemente sobre o quadro de saúde da avó ao revelar que duas fãs invadiram o quarto do hospital onde ela estava internada.

"Eu estava visitando minha avó que está no hospital. Ela está há um tempo já indo e vindo de hospital. Mas sem adentrar muito na questão da doença, eu passei por uma situação muito invasiva e que para você que trabalha na área ou queira trabalhar com isso, eu venho aqui fazer só um chamado para ter um autocontrole nesses momentos. Minha avó está em uma situação muito crítica, ela está com problemas que foram agravando. Ela já está bem velha também", disse o famoso, na ocasião.

Lucas Rangel lamenta morte da avó - Foto: Reprodução / Instagram

