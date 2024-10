Otaviano Costa opina sobre estreia de Flávia Alessandra no Carnaval: ‘Explode’

Ficou com ciúme? Otaviano Costa reage após Flávia Alessandra ser anunciada como a nova musa da Salgueiro no Carnaval de 2024

Nesta terça-feira, 29, Flávia Alessandra anunciou que está prestes a fazer sua estreia na avenida como musa da Salgueiro no Rio de Janeiro. Destaque no Carnaval de 2025, a artista recebeu diversos comentários carinhosos do marido, Otaviano Costa, que brincou sobre ciúmes e deixou claro que está dando todo o apoio nesta nova etapa.

Em seu perfil no Instagram, Flávia compartilhou cliques de um ensaio fotográfico ousado para anunciar a novidade aos seguidores. Nas imagens, ela aparece posando de costas, fazendo topless e usando apenas a parte inferior da roupa de banho. Com um bronzeado impecável, a palavra "salgueiro" aparece escrita em seu corpo.

“Com o Salgueiro, sigo de corpo fechado! Como uma verdadeira tijucana, é uma honra ser a nova musa do Salgueiro. Vamos juntos levar para a avenida toda a força, proteção e a garra dessa comunidade que tanto amo!”, Flávia escreveu na legenda da publicação e recebeu diversos comentários do marido, que brincou estar com ciúme da Salgueiro.

“Quero uma foto dessa com Otaviano escrito também”, o ator e apresentador fez piada e elogiou a esposa: “Vai ser lindo ver minha gata na Avenida! Explode”, ele prestou seu apoio. Em resposta, Flávia afirmou que vai ‘providenciar’ uma marquinha com o nome do marido, Otaviano, com quem é casada há quase duas décadas.

Vale lembrar que Flávia Alessandra e Otaviano Costa são pais de Olívia Costa, de 13 anos. Além disso, a atriz também é mãe de Giulia Costa, de 24, fruto de seu relacionamento anterior com Marcos Paulo (1951-2012). Recentemente, o casal discutiu a possibilidade de abrir o casamento, mas rapidamente destacaram e preferiram manter a relação a dois.

“A gente já bateu muito papo, com vinho na mão, a respeito de, quem sabe, pensar em abrir a relação. Mas sempre acabamos voltando para o papai e mamãe. A gente é tão perfeitinho um para o outro que não vale a pena colocar isso em risco", disse o apresentador. "Para a gente, ainda não funcionou”, a atriz completou em entrevista ao F5.

Você sabia? Flavia Alessandra nunca desfilou no Carnaval

Nesta terça-feira, 29, Flavia Alessandra compartilhou uma grande novidade em sua carreira: ela está prestes a fazer sua estreia na avenida como musa da Salgueiro no Rio de Janeiro. Anunciada como destaque no Carnaval de 2025, a artista descreve a experiência como ‘libertadora’ ao desafiar o etarismo e celebrar sua melhor fase aos 50 anos.

Natural da Tijuca, Flavia nunca havia desfilado na avenida, mas sempre acompanhou de perto as festividades do Carnaval. Recentemente, ela revelou o desejo de fazer sua estreia. Atenta à sua trajetória, a Acadêmicos do Salgueiro a convidou para ser musa e anunciou sua chegada a uma das mais tradicionais escolas de samba da Cidade Maravilhosa.

