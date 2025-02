MC Livinho faz evento desembolsar R$ 150 mil com exigência após sucesso em site adulto

MC Livinho é atração confirmada no OBA Festival. Em alta, cantor fez exigência para cantar na festa

O carnaval no Brasil deve movimentar milhões em contratos artísticos entre o final de fevereiro e a primeira semana de março. Isso não se restringe aos artistas de Axé, gênero musical que surgiu na Bahia e virou sinônimo de festa popular. Do funk ao sertanejo, todos os ritmos farão a trilha sonora das principais avenidas do País, e MC Livinho (30) está de olho no seu passe.

CARAS Brasil apurou que a ausência de Pedro Sampaio (27) no OBA Festival, evento que acontece em Rio Preto (SP), favoreceu o bolso do intérprete de Escorpiana. Pedido pelo público, ele fez uma exigência peculiar sobre se deslocar da capital para o interior: um jatinho particular.

A reportagem descobriu que o festival não teve outra saída. Livinho aceitou fazer o show no lugar do DJ, que sofreu uma lesão no ligamento ainda durante os shows de pré-carnaval -- e cancelou toda sua agenda, e exigiu uma aeronave confortável para ele e sua equipe.

Segundo fontes seguras, os organizadores da festa desembolsaram R$ 150 mil pela diária do transporte. O funkeiro também pediu um tratamento especial de camarim e deixou claro que não abre mão das mordomias.

Além de MC Livinho, o OBA Festival contará em seu line-up com Léo Santana (36), Wesley Safadão (36), Tomate (42), Xanddy Harmonia (45), a dupla Brenno e Matheus, Menos é Mais, Dennis (44), Banda Eva e muitas outras atrações.

MC Livinho em alta

Dono de hits que já figuraram na primeira colocação do Spotify Brasil, o funkeiro também está em alta por outro motivo. Nesta semana, ele anunciou sua entrada para uma plataforma de conteúdo adulto. De acordo com o artista, ele pretende mostrar tudo que não costuma mostrar.

LEIA TAMBÉM:Médica alerta sobre diagnóstico de Sidney Magal: 'Não tem cura'

A afirmação causou alvoroço dos fãs que prometeram assinar o conteúdo exclusivo do cantor. Até o momento, ele não divulgou valores das assinaturas. No entanto, provocou o público com registros apenas de cueca.

VEJA PUBLICAÇÃO DE MC LIVINHO: