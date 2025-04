O cantor Jão, de 30 anos, diz aos fãs que não está triste e nem cansado, mas está se dando o direito de se afastar para "criar coisas verdadeiras"

O cantor Jão, de 30 anos, decretou, na noite desta quarta-feira, 2, que fará uma pausa em sua carreira. O artista decidiu publicar um longo texto em seu perfil no Instagram para fazer o anúncio oficial após se apresentar no festival de música Lollapalooza na última sexta-feira, 28.

Na publicação, o cantor aparece em uma série de registros raspando a cabeça.

Leia o pronunciamento na íntegra:

"Pronto! Entreguei o último show desse disco, ele foi lindo, e como disse, agora vou ali tirar um tempo. Falei sobre isso um pouco antes da hora e achei engraçado o rumo que as minhas palavras tomaram. Não tem nada muito profundo acontecendo, além de eu simplesmente sentir que já disse o que tinha pra dizer por agora. E eu sempre achei meio cafona a pessoa que segue na mesa, falando sem parar, mesmo quando não tem mais o que dizer. Não estou cansado ou triste, pelo contrário. Estou com os olhos brilhantes, cheio de vontade de criar algo de valor, mas essa onipresença obrigatória dos artistas no nosso país me dá um pouco de ansiedade. E acho que posso me dar o direito de viver um pouco longe disso para criar coisas que são verdadeiras. É onde sinto que sou melhor.