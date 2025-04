Ana Castela se irrita e defende Zezé Di Camargo de críticas à voz dele

A cantora sertaneja Ana Castela xinga durante participação no show do cantor Zezé Di Camargo no Paraná e manda recado aos 'haters'

A cantora sertaneja Ana Castela fez uma participação especial durante o show do cantor Zezé Di Camargo na 49ª Festa do Peão de Boiadeiro de Colorado, no Paraná, e decidiu denfendê-lo . Isso porque o veterano, de 62 anos, tem recebido críticas negativas sobre a sua voz . A famosa, então, mandou um recado àqueles que criticam o artista nas redes sociais:

"Esse povo que fala mal, que vá tomar no meio do c*. Você é f#$@ demais", disparou no palco do show, sob aplausos e gritos da plateia.

E prosseguiu: "Não sou de falar palavrão, mas para rebater esse tipo de coisa, vale a pena. Você é top, não deixe ninguém da internet falar mal de você. Sua história é linda, a gente se inspira em você. Deus te colocou aqui e vai fazer você permanecer aqui em cima dos palcos", declarou.

Em seguida, Ana e Duda Bertelli, que também participava do show, se juntaram a Zezé para cantar o sucesso É o amor.

Zezé Di Camargo tem sido alvo de diversas críticas devido a falhas na voz, que se tornaram mais evidentes em apresentações recentes, além das polêmicas envolvendo sua família.

Graciele Lacerda mostra Zezé dormindo com a filha

A esposa de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda, encantou os fãs o mostrar a filha deles, Clara Lacerda Camargo, no último domingo, 30. Isso porque a influencer registrou a bebê com o sertanejo.

Na ocasião, o cantor apareceu dando colo para a herdeira mais nova. A empresária então fez a foto dos dois e postou em seus stories para os seguidores admirarem a família. Confira!

