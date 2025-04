Mel Fronckowiak mostra foto rara ao lado da filha mais velha

Em suas redes sociais, Mel Fronckowiak mostrou uma foto rara ao lado de Nina, sua filha mais velha fruto do relacionamento com Rodrigo Santoro

Em suas redes sociais, Mel Fronckowiak sempre compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de um milhão de seguidores.

Nesta quarta-feira, 2, a atriz publicou diversas fotos em que aparece conferindo as obras pintadas pelo seu avô na exposição Luz e Paixão, em Porto Alegre.

Em uma das imagens, Mel surgiu abraçada com Nina, de sete anos, fruto do seu relacionamento com Rodrigo Santoro.

"Meu avô não usava terno nem jogava xadrez, não ia para a praça encontrar os amigos, nem ficava sentado na rua vendo a vizinhança passar. Mas tinha as unhas sujas de tinta e sua casa era repleta de cavaletes e pincéis. Ele vivia nos tirando para dançar ao som de cada artista de rua que cruzava o nosso caminho nos longos passeios que fazíamos juntos pelo Parque da Redenção. Era um grande artista, com a força e a tormenta que isso possa significar, mas apesar disso nunca acreditou muito em si mesmo e isso possivelmente contribuiu para que não fosse reconhecido em vida. Ele era obcecado por luz e sombra, e fez dessa obsessão a sua arte. Suas obras estão reunidas hoje na exposição Luz e Paixão, em Porto Alegre", começou ela.

Em seguida, Mel contou que o avô faleceu há seis anos. "Ele se foi há seis anos, mas pude vê-lo presente naquela galeria, através do seu trabalho tão sensível e intenso. De fato, como observado pela curadoria, essa primeira exposição de maior proporção preenche uma lacuna de um reconhecimento - ainda que tardio. A oportunidade de viver esse momento ao lado das minhas filhas foi especialmente emocionante. Me enchi de orgulho por saber que pelo menos agora, depois de sua partida, seu talento alcançou o lugar que merecia. Fui sua primeira neta e sempre fomos muito próximos. Saí daquela galeria pensando sobre a importância de incentivarmos nossos filhos a viver suas vocações, sem vergonha, sem medo. A estrada da vida é mais brilhante e leve quando conseguimos percorrer o caminho onde está a nossa verdadeira essência", concluiu.

Além de Nina, Mel e Rodrigo também são pais de Cora, de oito meses. O casal nunca mostra o rosto das herdeiras nas redes sociais. Os famosos conseguem dividir com os seguidores alguns momentos especiais em família, mas sempre preservando a identidade das filhas.

Viagem

Discreta sobre sua vida pessoal, Mel Fronckowiak compartilhou registros dos dias de folga que curtiu em família. Em uma publicação nas redes sociais, ela mostrou uma sequência de cliques aproveitando uma viagem pela Bahia na companhia do ator Rodrigo Santoro.

Nas fotos, também aparece Nina, a filha mais velha do casal, que nasceu em 2017. Já Cora, a caçula da família, que nasceu em 2024, não apareceu nas imagens. "E ainda tem quem pergunte o que é que a Bahia tem", declarou ela na legenda da publicação.

