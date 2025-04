Flávia Alessandra comenta sobre autoestima em bate papo com a filha

Flávia Alessandra e a filha Giulia Costa responderam algumas perguntas dos fãs e a atriz revelou que também tem seus problemas com a autoestima

Nesta quarta-feira, 2, Giulia Costa compartilhou em suas redes sociais um vídeo em que aparece ao lado da mãe Flávia Alessandra na piscina.

Na publicação, elas responderam algumas perguntas dos fãs e comentaram bastante sobre autoestima. "Minha mãe sempre me dá esses conselhos para parar de pensar no que os outros vão pensar. Apesar da gente ter um complexo de inferioridade, que você [Flávia] também tem. Apesar de ser essa musa, esse mulherão todo, e não se ver assim, ela sempre tenta passar o oposto para mim", contou Giulia.

Flávia revelou que também possui suas inseguranças e problemas com a autoestima. "Não nasci com a autoestima elevada, resolvida. Foi um lugar em que me colocaram, mas em que eu nunca me vi. Eu olho a Jujuba, esse mulherão, que não se acha esse mulherão, e a gente trabalha muito esse lugar de acreditar mais em si e de saber o quanto a gente é capaz", disse ela.

Filha de Giulia Costa recusa personagem

A atriz Giulia Costa compartilhou detalhes sobre sua decisão de recusar um papel recentemente. A filha de Flávia Alessandra foi convidada para interpretar uma personagem obesa e explicou sua preocupação em abrir espaço para alguém que realmente se encaixe no perfil desejado.

Em entrevista ao podcast FatalCast, a artista abre o jogo sobre a situação: “Um produtor de elenco veio me chamar para fazer uma personagem que era obesa. Eu falei: ‘Olha, não tenho problema nenhum em fazer essa personagem, acho muito legal vocês estarem trazendo isso para a trama'", começou ela.

Ao analisar o roteiro, Giulia não hesitou em recusar o papel. "Quando fui ler [o texto], ela [a personagem] estava em uma academia e falava assim: ‘Você está me olhando assim por quê? Só porque eu sou gorda?’", relatou.

“Cara, não tenho problema nenhum, só que eu não acho justo com outras jovens que vão estar me vendo representar o papel de uma mulher gorda, sendo que eu não sou gorda. Posso não ser uma mulher padrão, mas você me colocar como uma mulher gorda…”, continuou a atriz

“A menina gorda que está vendo vai falar assim: ‘Meu Deus, se ela é a gorda, eu sou o quê?’. Não acho justo com a pessoa”, refletiu Giulia.

Ela também contou que teve o apoio da mãe ao tomar essa decisão.“Falei: ‘Mãe, vou recusar o teste por causa disso’. Ela disse: ‘Filha, acho você muito corajosa e concordo com você'”.

