Magérrima, Bruna Marquezine brilha com look ousado no carnaval

Depois de curtir o Oscar no último final de semana, Bruna Marquezine volta ao Brasil para se jogar na folia no último dia do carnaval

Depois de brilhar no tapete vermelho do Oscar e na festa pós-cerimônia com looks poderosos, a atriz Bruna Marquezine voltou ao Brasil para curtir o carnaval. Na noite de terça-feira, 4, ela surgiu na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, com look ousado.

A musa foi curtir o último dia de desfiles no Rio de Janeiro e surgiu deslumbrante. Ela deixou à mostra seu corpo magérrimo ao apostar em top mínimo com lantejoulas e calça com transparência. O modelito destacou sua beleza natural e a artista caprichou no sorrisão.

Bruna foi ao carnaval acompanhada de sua irmã, Luana Maia. As duas ficaram na área externa de um camarote para assistirem ao último dia de desfiles das escolas de samba.

Bruna Marquezine faz biquinho em foto com amigo estrangeiro

A atriz Bruna Marquezine surpreendeu a todos ao surgir no tapete vermelho do Oscar no último domingo, 2, ao ser convidada para prestigiar o evento do cinema internacional. Agora, poucos dias depois da premiação, uma nova foto daquela noite veio à tona e trouxe Bruna muito próxima do ator e cantor mexicano Omar Apollo.

Na foto, Bruna e Omar apareceram fazendo biquinhos como se fossem dar um selinho. A imagem viralizou na internet nesta terça-feira, 4, e fez com que os fãs relembrassem outro momento dos dois juntinhos.

Em maio de 2024, Omar e Bruna surgiram abraçados em uma foto. Ele escreveu na legenda: “Temos muita história, então não se livre de mim. Talvez eu tenha que voltar para o Brasil”. Na época, os fãs torceram para que eles formassem um casal, mas tudo ficou na imaginação dos internautas.

Vale lembrar que Marquezine está solteira. Ela terminou o namoro com o ator João Guilherme há poucas semanas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por CARAS (@carasbrasil)

Leia também:Lucas Guedez revela como foi a viagem com Bruna Marquezine e Virginia para a fazenda