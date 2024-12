Luciana Picorelli volta a desfilar após 12 anos afastada do Carnaval: 'Prometi a mim mesma'

Em entrevista à CARAS Brasil, Luciana Picorelli compartilha expectativas para o Carnaval e desabafa sobre caminho para retornar como rainha de bateria

Luciana Picorelli(43), ex-modelo e atriz, começa 2025 com seu retorno às passarelas do samba como rainha de bateria da escola Tradição. No último sábado, ela se emocionou ao participar do minidesfile da escola na Cidade do Samba. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala sobre voltar a desfilar após 12 anos afastada do Carnaval: "Prometi a mim mesma", revela.

Retorno à Sapucaí

Recentemente coroada rainha de bateria da Tradição, Luciana mostrou que o samba no pé segue impecável, encantando com carisma e energia contagiante. Afastada do Carnaval por 12 anos, Luciana afirma que o retorno é mais do que uma conquista pessoal.

"Eu estou voltando por mim, é claro, mas, principalmente, em nome de todas as mulheres que já sofreram, sofrem ou ainda irão sofrer qualquer tipo de assédio moral de narcisista", conta. A rainha compartilha que, durante seu período longe dos desfiles, ela sofreu com ataques pessoais de um homem em posição de chefia próximo.

"Parei no hospital por causa de um chefe que tive, que dizia para mim que eu estava enferrujada, que meu tempo já tinha passado e que nunca mais eu iria conseguir voltar à Marquês de Sapucaí como Rainha. Tudo que eu fazia, ele dizia que estava uma porcaria e nada estava bom para ele, até um dia que tive um desmaio e fui parar no hospital", relembra.

Os ataques contribuíram para o desenvolvimento de uma síndrome do pânico e ansiedade generalizada, sintomas enfrentados até hoje: "Esse desespero mexeu com meus hormônios que trato hoje, o Adenoma de Hipófise. Depois dessa passagem pelo hospital, eu prometi a mim mesma que provaria que tudo aquilo que ele fez era justamente para me fazer desistir".

Expectativas para o Carnaval

Com o desfile oficial se aproximando, Luciana vive a mistura de nervosismo e alegria que só o Carnaval proporciona. A rainha de bateria garante que está pronta para entregar um espetáculo inesquecível. "Estou extremamente feliz em voltar! Já estava com saudade até dos perrengues do carnaval. Esse aquecimento para o Carnaval é importantíssimo, para já sentirmos o bichinho da emoção ao lado da bateria, o que é algo contagiante", declara, radiante.

A emoção de voltar ao Carnaval após 12 anos, segundo a Rainha, é maior do que no primeiro dia em que ela desfilou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por G.R.E.S Tradição (@gres_tradicao)

Leia também: Grávida, Lexa exibe barrigão em look carnavalesco; veja as fotos