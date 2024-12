Lore Improta revela preparativos para o Carnaval e rotina com a família: 'Coração a mil'

As expectativas para o Carnaval só aumentam com a chegada do fim do ano! Lore Improta revelou os preparativos para a folia e como concilia com a rotina familiar

Musa da escola de samba Viradouro e influenciadora digital, Lore Improta está com altas expectativas para a chegada do Carnaval 2025. Em entrevista exclusiva para a CARAS Brasil, a artista compartilhou detalhes sobre seus preparativos para a folia, como concilia a rotina em família e planos para o próximo ano.

Com o fim do ano se aproximando, Lore foca ainda mais na família, principalmente na filha Liz e no marido, o cantor Léo Santana. Apesar da agenda cheia de compromissos, a musa garante que ela e o companheiro sempre encontram tempo para estarem juntos. "Eu não abro mão de estar rodeado de pessoas que me fazem bem. Eu gosto de passar essa data com minha filha Liz, com a família e amigos. O Léo, por ter uma agenda de shows muito movimentada, inclusive nessa época, nem sempre consegue estar para a virada do ano, mas mesmo assim estamos sempre conectados. Prezo muito por estar com quem eu amo nessa data.", disse ela, se referindo às tradições de Natal e Ano Novo, durante o lançamento da loja conceito da Brasil Cacau no Shopping Morumbi.

"Nossas agendas são muito movimentadas, graças a Deus. A gente tem trabalhado muito, mas sempre conseguimos ajustar os horários e datas para termos nossos momentos em família. Seja pra ficarmos em casa juntos a Liz, ou para fazer uma viagem especial. Acredito que o segredo é o amor, é a dedicação que nós temos um pelo outro, por nossa família e pelo nosso trabalho.", acrescentou.

E quando o assunto é o Carnaval, a famosa se destaca por sua dedicação. Ela confessou que, para ela, o Carnaval começa muito antes do ano novo. "O carnaval para mim começa muito antes do ano virar. Eu vivo o carnaval, ele faz parte do meu ano inteiro, mas três meses antes de entrar na avenida eu foco ainda mais nos treinos, nas aulas de samba, nos ensaios da escola da Viradouro, na alimentação e cuido muito da minha saúde mental também, porque é essencial", contou a dançarina, que também revelou que já está planejando seu look para o desfile de 2025, mas sem dar spoilers. "Não vai faltar brilho, e vocês vão amar", garantiu.

Após a conquista do título de campeã do Carnaval 2024 com a Viradouro, Lore não escondeu a empolgação para o próximo desfile. "Meu coração fica a mil só de pensar. E sei que isso é muito possível. Todos da Viradouro são muito comprometidos com a escola e em fazer o melhor possível para o desfile sair exatamente como pensaram. Eu estou com eles desde 2018, quando fomos campeões do acesso e subimos pro especial. Fomos campeões novamente em em 2020 e em 2024, a sensação é única e quero muito poder viver isso de novo em 2025.", confessou. "Eu me sinto muito amada. Sou muito bem recebida pela comunidade. Estar ali faz eu me sentir viva", declarou a musa.

Rotina Saudável e Planos para 2025

Lore também compartilhou sua rotina saudável, que inclui treinos intensos, especialmente antes do Carnaval. "O treino já é algo comum no meu dia. Mesmo sem vontade, eu sempre penso em como vou me sentir depois de treinar, aí faço um esforço e vou pra academia. Então nesse período pré carnaval, eu intensifico os treinos até pra ter mais condicionamento pra desfilar, mesmo.", explicou.

Mas para manter a boa forma, ela garante que não se restringe a comer apenas alimentos considerados saudáveis. "Olha, eu não deixo de comer nada que eu quero. Pode acreditar! Eu gosto de comer comida de verdade, chegar do trabalho e ter uma comidinha me esperando. Além disso sou viciada em pizza e chocolate, isso eu realmente não consigo deixar de lado."

Além dos compromissos carnavalescos, Lore revelou que tem grandes planos para 2025. "Vamos fazer a segunda edição da Noite da Aclamação, em Salvador, e o valor arrecadado será destinado às obras sociais Irmã Dulce", disse. Ela também está focada em sua marca de suplementos alimentares e continuará com eventos como o Bazar, que promete muitas novidades.

Sobre sua filha Liz, Lore falou com carinho sobre o talento da pequena. "Sentimos que ela tem uma veia artística. E isso é muito legal, também!". No entanto, ela garantiu que Liz terá a liberdade para seguir seus próprios caminhos.

