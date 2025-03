Zé Felipe e Virginia esbanjam simpatia no aeroporto com looks despojados

Zé Felipe e Virginia Fonseca chegam ao Rio de Janeiro no jatinho da família e esbanjam simpatia com paparazzi no aeroporto

O cantor Zé Felipe e sua esposa, a influencer Virginia Fonseca, foram fotografados ao desembarcarem em um aeroporto no Rio de Janeiro nesta segunda-feira, 31. Os dois chegaram à Cidade Maravilhosa com o jatinho particular da família e foram vistos circulando pelo saguão de desembarque.

Ao perceberem a presença dos paparazzi, eles esbanjaram simpatia e deram sorrisos para as fotos. Inclusive, eles chamaram a atenção para seus looks. Os dois estavam com roupas despojadas e confortáveis para a viagem.

Virginia e Zé estavam em São Paulo no final de semana para ela retocar a cor do cabelo. Agora, eles estão no Rio de Janeiro para uma gravação. Porém, os três filhos deles - Maria Alice, de 3 anos, Maria Flor, de 2 anos, e José Leonardo, de 5 meses - ficaram em Goiânia, que é onde a família vive em uma mansão.

Zé Felipe e Virginia Fonseca no aeroporto - Foto: Anna Giullia/ AgNews

Vídeo: Zé Felipe repreende Maria Flor

O cantor Zé Felipe virou assunto nas redes sociais por causa de um vídeo com a filha do meio, a pequena Maria Flor, de 2 anos. Nas imagens, ele apareceu dando bronca na filha e a postura dele como pai foi comentada na web.

No vídeo, Maria Flor teve uma atitude errada com a irmã, Maria Alice, e fez birra para não pedir desculpas para a irmã. Ela saiu correndo pela sala de cinema, mas o pai foi atrás dela repreendê-la. No colo do pai, ela continuou a gritar e querer chorar, mas ele manteve sua postura e controlou a birra da filha com firmeza e educação. "Você quer ficar de castigo?", disse ele enquanto ela chorava.

Assim, os internautas elogiaram a forma dele de educar a filha. O vídeo viralizou e os fãs deixaram comentários sobre como ele tratou a filha. “Eles educam muito bem as meninas”, disse um fã. “Educar não é tão simples como parece”, afirmou outro. “Vocês estão de parabéns pela edução que estão dando aos seus filhos”, declarou mais um. “Pai Zé Felipe foi firme no castigo. Parabéns”, declarou outro. “O pai está certo”, afirmou um seguidor.

