Fabiana Justus relembra um ano dos piores dias de sua vida: 'Ficando pior'

Após um ano de grande luta no hospital contra o câncer, Fabiana Justus relembra como foram os piores dias de sua vida; veja o que aconteceu

A influenciadora Fabiana Justus compartilhou nesta segunda-feira, 31, em seus stories da rede social, que hoje faz um ano que vivenciou um dos piores dias de sua vida. A empresária então relembrou que estava passando pelo momento da "pega" da medula após ter recebido o transplante.

Diagnosticada com câncer no início do ano passado, a herdeira de Roberto Justus precisou receber a doação para conquistar a cura. Contudo, apesar de ter conseguido um doador compatível, ela sofreu ao passar pelo tratamento.

"Um ano atrás estava vivendo os piores dias da minha vida pós transplante... esperando a pega. Cada dia ia ficando pior. E longe da minha família. De tudo e de todos. É surreal me ver um ano depois aqui, bem e cuidando de mim. Não tem como não me emocionar", escreveu sobre ter a oportunidade atualmente de ir para a academia e viver prazeres do dia a dia com a família.

Ainda nos últimos dias, Fabiana Justus contou que iniciou um novo tratamento para cuidar de sua saúde. Ela explicou que os médicos resolveram começar os cuidados após perceberem que a nova medula está atacando algumas partes do corpo.

Fabiana Justus deixa escapar segredo de enfermeira após exame com sedação

A influenciadora digital e empresária Fabiana Justus usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para compartilhar um momento inusitado após realizar um procedimento com sedação. Ela foi internada para passar por um exame de mielograma, queanalisa a medula óssea, responsável pela produção de células sanguíneas.

Na publicação, ela contou que foi acompanhada por sua enfermeira particular, Simone Maciel. "Ela me contou uma coisa, logo antes deu entrar em sedação. Ela me contou que está com um probleminha", declarou. A enfermeira confessou que estava com hemorroidas e estava sentindo muita dor.

Após o procedimento, a enfermeira foi ver se estava tudo bem com a filha de Roberto Justus e começou a filmá-la, algo que elas costumam fazer. "Eu falo para ela: 'Fabi, conta um segredo cabeludo'. A sala cheia, enfermeiros, anestesistas, médicos. E ela solta: 'A Sil tá com hemorroidas'", recordou a enfermeira.