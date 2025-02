Lore Improta faz desabafo sobre diagnóstico de doença: 'Sinto muita dor'

A dançarina e influenciadora digital Lore Improta desabafou sobre as dores que sente nos pés após receber um diagnóstico. Veja o que ela disse

A dançarina Lore Improta desabafou sobre um problema de saúde em entrevista ao portal GShow divulgada nesta quarta-feira, 20. A influenciadora digital falou sobre as dores que sente nos pés após ser diagnosticada com Neuroma de Morton, que é um espessamento nos nervos dos dedos.

A mãe de Liz, de três anos, que se prepara para o Carnaval, precisa realizar tratamentos para conseguir sambar sem dores. Por isso, inicia um protocolo de cuidados meses antes, e ainda segue algumas restrições. "Sinto muita dor. Então influencia diretamente na quantidade de vezes que eu posso usar salto, por exemplo", detalhou ela.

Em seguida, complementou: "Gostaria de usar muito mais, ou até mesmo passar mais tempo com eles nos pés. Acabo sempre tendo que mudar para tênis ou rasteirinha. Muitas vezes preciso mudar algumas opções de look por não poder usar salto alto por muito tempo".

Léo Santana e Lore Improta trocam declarações em data especial

Dia muito especial na vida de Léo Santana e Lore Improta! Juntos desde 2017, os dois estão completando 4 anos de casados nesta quinta-feira, 20, e, para celebrar a data especial, o casal ressaltou o amor e companheirismo que possuem ao trocarem declarações românticas.

Por meio das redes sociais, Léo Santana publicou um vídeo emocionante do dia em que os dois subiram ao altar. No trecho resgatado pelo artista, ele aparece citando os votos de casamento à amada. E Lore Improta também realizou uma homenagem especial ao marido. Ela publicou em seu perfil duas fotos do casal, sendo a primeira registrada no início do relacionamento, e a segunda no dia da cerimônia de casamento. Leia as declarações aqui!

