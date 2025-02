Laíze Câmara revela como é a cobertura do carnaval de bairros na TV Cultura

A atriz e apresentadora Laíze Câmara faz parte da equipe da TV Cultura que vai exibir os desfiles do Grupo Especial de Bairros no carnaval de São Paulo

A atriz e apresentadora Laíze Câmara faz parte da equipe que fará a cobertura dos desfiles do Grupo Especial de Bairros na TV Cultura durante o carnaval de São Paulo. Ela vai acompanhar as escolas na concentração e na dispersão dos desfiles no domingo e na segunda-feira.

Em conversa com a CARAS Brasil, a estrela contou os detalhes de como o seu trabalho na cobertura do evento e como foi sua preparação. "Esse ano a TV Cultura vai cobrir um carnaval diferente dos outros anos. Costumava ser no sambódromo, mas esse ano faremos o Carnaval de Bairro, de rua. O carnaval raiz. É ali onde o sonho começa, as escolas da UESP (união das escolas de sambas paulistanas). Por ser esse carnaval da UESP que traz a origem da história dos carnavais, o samba no pé será um ponto alto. Além de eu estudar todas as bíblias das escolas que a produção da TV Cultura prepara minuciosamente (pois mesmo sendo de rua, eles precisam cumprir as exigências e fazer um espetáculo pra os jurados). Também vejo vídeos de cada escola", disse ela.

E a artista também se preparou fisicamente para ficar várias horas em pé. "Além disso, coloquei a academia em dia, duas semanas antes conectei o Personal Thiago Goularte e venho fazendo treinos específicos pra fortalecer o joelho. A transmissão é feita toda a pé, não é tão grande como no sambódromo, mas eu devo circular entre a concentração, dispersão e camarotes. Por ser tudo ao vivo, a adrenalina é maior. Toda a equipe de câmera à produção fica atenta aos possíveis imprevistos que possam acontecer", afirmou.

Além disso, Câmara já tem o seu momento favorito do trabalho no carnaval. "O contato direto com as pessoas na arquibancada, para mim, é o momento ápice, o clímax. Eu sempre digo que ao passar o carnaval, minha fé aumenta. É lindo demais ver tanta gente feliz. O estado de alegria é enorme, quando eles veem alguém com uma canopla em mãos eles ficam eufóricos e isso contagia demais! É preciso estar atento e sensível para aproveitar o que cada um tem a dizer e geralmente são testemunhos incríveis e emocionais!", comentou.

Ela não usará uma fantasia na hora do trabalho, mas promete dar um toque carnavalesco. "Faremos a maquiagem na própria Tv Cultura pois chegaremos prontos na avenida. Não terá figurino especial, usaremos uns acessórios surpresa. Ano passado o próprio público foi me doando adereços durante e ao final eu estava de plumas a acessórios na cabeça. Vamos ver esse ano!", garantiu.

As várias profissões de Laíze Câmara

Além de assumir o papel de repórter no carnaval, Laíze Câmara também é atriz. Os telespectadores já a conhecem de sua participação na novela ‘A Força do Querer’, na qual interpretava Francineide, a amiga doidinha da sereia Ritinha (Isis Valverde). Em breve, o público a verá em 'Guerreiros do Sol', novela do Globoplay.

"Apresentar é bem parecido com atuar, mais parecido com estar no teatro, no palco, pois é ao vivo e o público está ali junto vivendo todas as ações comigo. A principal diferença é que não tenho um texto decorado, eu improviso o texto a partir das sensações do momento, do que eu percebo, os personagens que contraceno estão todos ali de verdade. Eu amo atuar, diria que é a que prefiro mas a minha artista está super acostumada em se dividir entre as minhas quatro outras profissões. Sim, quatro [risos]. Apresentar é a que mais se aproxima de atuar e eu amo. Me sinto viva. Me sinto plena", afirmou.