Internada, Preta Gil agradece apoio dos amigos: 'Cuidando de mim'

A cantora Preta Gil mostrou que estava acompanhada de Jude Paulla e Gominho durante sua internação em um hospital do Rio de Janeiro

Preta Gil voltou a ser internada em um hospital do Rio de Janeiro, e nesta quarta-feira, 2, ela mostrou que estava acompanhada de dois grandes amigos.

Através dos Stories, a cantora, que está em tratamento contra um câncer no intestino, postou um vídeo no quarto do hospital na companhia de Jude Paulla e Gominho.

Ao dividir o registro, a famosa aproveitou para agradecer o apoio que recebe deles ao longo dessa fase difícil. "Dois anos eles cuidando de mim e não cansam!!! Obrigada, meus amores", escreveu a filha de Gilberto Gil, que também marcou outros amigos que estão sempre ao lado dela durante as internações.

Vale lembrar que Preta Gil foi internada nesta última terça-feira, 1º. A equipe da cantora informou à Quem que a cantora foi realizar novos exames e receber medicações que só podem ser aplicadas no hospital. Ela deve receber alta nos próximos dias.

Confira:

Preta Gil com Gominho e Jude Paula no hospital - Foto: Instagram

Preta Gil fala da atual fase da luta contra o câncer

A cantora Preta Gil participou do programa Domingão com Huck, da Globo, e falou sobre o seu tratamento contra o câncer. Ela lida com a recuperação de uma cirurgia de mais de 21 horas para remover tumores da região do abdômen depois de ter sido diagnosticada com tumor no reto. Agora, a artista viajará para os Estados Unidos para seguir com seu tratamento.

Durante o programa, ela desabafou sobre o momento atual da doença em sua vida. "Agora eu entro em uma fase difícil e complicada", afirmou a artista, que viajará para os Estados Unidos nos próximos dias para iniciar um tratamento em um hospital de Nova York. Isso porque os médicos brasileiros já fizeram tudo o que podiam por ela. Saiba mais!

