Juju Salimeni choca com situação atual de seu físico em look carnavalesco

Já entrando em clima de Carnaval, Juju Salimeni choca ao compartilhar fotos exibindo seu corpo atual; musa fitness está pegando pesado nos treinos

A musa fitness Juju Salimeni mostrou que já está aquecendo para o Carnaval 2025. Rainha da Barroca zona sul, a empresária surgiu deslumbrante nesta terça-feira, 03, em uma série de fotos usando um look carnavalesco.

Cobrindo apenas o essencial com o top e saia de brilhos, a ex-panicat deixou à mostra seu corpo mega sarado e bem desenhado. Agora dona da maior academia do mundo ao lado de seu noivo, Diogo Basa, que também cuida de sua dieta, a famosa impressionou ao exibir seu físico atual.

"Esquentando os tambores Barroca Zona Sul. Vem Carnaval 2025!", disse ela ao postar os registros. Nos comentários, os internautas admirarm a apresentadora. "Perfeita", escreveu Gracyanne Barbosa. "Que mulher é essa? Multiplica", elogiaram.

Noiva desde dezembro de 2022, Juju Salimeni adiou planos de casamento e gravidez por conta do Carnaval 2024. Com exclusividade para a CARAS Digital, ela disse quando desejava subir ao altar. "Estamos pensando para após o carnaval. Ainda não temos uma data certa, mas queremos que seja no primeiro semestre de 2024", declarou ela na época da entrevista, porém parece que os planos do casal empreendedor mudaram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juliana Salimeni 💖 (@jujusalimeni)

Juju Salimeni expõe gastos de seu noivo no relacionamento

A influenciadora digital Juju Salimeni falou mais uma vez como funciona a divisão de contas com o seu noivo, o empresário Diogo Basa, de quem agora também é sócia na maior academia do mundo. Recentemente, ela foi questionada novamente em sua rede social sobre o assunto e expôs como funciona no relacionamento deles.

Como já explicado pela ex-panicat, eles dividem as contas da casa onde moram em Alphaville, em São Paulo, porém, alguns gastos, o amado faz questão de assumir. Além disso, Juju Salimeni deixou claro que cada um compra o que deseja sem ter que pedir a permissão do outro.

"Nós temos nossa vida financeira muito bem resolvida, dividimos as despesas do dia a dia, gostamos de nos presentear, ele paga os jantares, as viagens, mas nós não precisamos da aprovação um do outro pra fazer compras pessoais", esclareceu e deu mais detalhes.