Frederico Lapenda curte o carnaval no Rio de Janeiro e avalia a experiência

O cineasta Frederico Lapenda esteve no Rio de Janeiro para curtir o carnaval em 2025. Ele marcou presença nos camarotes da Marquês de Sapucaí e adorou a experiência de ver os desfiles de perto.

"Sem dúvida é a maior festa da terra. Admiro muito o empenho, talento, logística e o amor a suas escolas... Que explosão cultural que representa nosso povo tão bem. O palco e talento do Nosso Camarote foi de Anitta a Ivete e de Jorge Aragão a JaRule. Álvaro Garneiro, com sua maestria em hospitalidade, criou uma experiência única com seu Café de La Music Alma Rio, que reverberou no jetset internacional. Acho que o camarote do Álvaro vai crescer muito", afirmou ele.

Depois da folia, Lapenda volta para Los Angeles para produzir o LA Fashion Show e o Beverly Hills Film Festival.

