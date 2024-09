Ex-BBB Isabelle Nogueira aposta em look poderoso para brilhar no samba

A ex-BBB Isabelle Nogueira se jogou no samba com look decotadíssimo e brilhante ao ser apresentada como musa da Grande Rio

A ex-BBB Isabelle Nogueira caprichou na escolha do look para ser apresentada como musa da escola de samba Grande Rio para o carnaval do Rio de Janeiro. Na noite deste sábado, 28, ela mostrou o seu modelito poderoso em um ensaio fotográfico nas redes sociais.

A morena usou um body com decote profundo, franjas e muito brilho para se jogar no samba. No carnaval de 2025, a agremiação vai homenagear o estado do Pará com o samba enredo Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós. E, Isabelle viveu por lá em um momento de sua vida.

Atualmente, Isabelle Nogueira é cunhã-poranga do Boi Garantido e também é influenciadora digital.

Dificuldade de Isabelle após o BBB

Neste ano, Isabelle Nogueira viu sua vida mudar da água para o vinho após participar do Big Brother Brasil 24, reality show exibido pela Rede Globo. A dançarina ficou em terceiro lugar na competição, mas já conseguiu conquistar o valor do prêmio do campeão Davi Brito.

Além do dinheiro, Isabelle também conquistou um relacionamento no programa com Matteus Amaral. "Matteus é o primeiro homem que consigo ouvir a opinião atentamente. Pergunto o que que ele acha das escolhas, da minha carreira, família e amigos. Eu o ouço de fato, e nunca é uma imposição, mas sempre um conselho, porque a gente viveu lá dentro as mesmas coisas", disse ela em entrevista para a Quem.

No entanto, Isabelle enfrentou momentos difíceis após deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Saí do Big Brother com a gastrite muito atacada, e vomitava tudo que eu colocava na boca. De compromisso em compromisso, artístico, pessoal e profissional, tive que procurar um gastro, mas eu não tinha tempo para parar. Eu também não conseguia comer, e ficava com dor na barriga de fome. Não sei explicar exatamente, e eu vou fazer exames mais específicos mais para frente. Também saí anêmica e tive que tratar com vitaminas", contou.