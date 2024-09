Isabelle Nogueira relembra dificuldade após BBB: 'Não conseguia comer'

Isabelle Nogueira relembrou que teve alguns problemas de saúde após sua participação no Big Brother Brasil e que não conseguia comer

Neste ano, Isabelle Nogueira viu sua vida mudar da água para o vinho após participar do Big Brother Brasil 24, reality show exibido pela Rede Globo. A dançarina ficou em terceiro lugar na competição, mas já conseguiu conquistar o valor do prêmio do campeão Davi Brito.

Além do dinheiro, Isabelle também conquistou um relacionamento no programa com Matteus Amaral. "Matteus é o primeiro homem que consigo ouvir a opinião atentamente. Pergunto o que que ele acha das escolhas, da minha carreira, família e amigos. Eu o ouço de fato, e nunca é uma imposição, mas sempre um conselho, porque a gente viveu lá dentro as mesmas coisas", disse ela em entrevista para a Quem.

A famosa também ressaltou que sua participação no reality show foi benéfica para sua carreira. "Já existia um respeito muito grande, mas o reality me trouxe uma visibilidade nacional, e acredito que uma credibilidade além do meu Estado. As pessoas tinham uma visão oposta do que é o trabalho de uma dançarina, da sua postura e da sua posição. Isso veio com o meu posicionamento como mulher, e mulher cultural".

No entanto, Isabelle enfrentou momentos difíceis após deixar a casa mais vigiada do Brasil. "Saí do Big Brother com a gastrite muito atacada, e vomitava tudo que eu colocava na boca. De compromisso em compromisso, artístico, pessoal e profissional, tive que procurar um gastro, mas eu não tinha tempo para parar. Eu também não conseguia comer, e ficava com dor na barriga de fome. Não sei explicar exatamente, e eu vou fazer exames mais específicos mais para frente. Também saí anêmica e tive que tratar com vitaminas", contou.

Assédio

Durante a entrevista, a Cunhã-Poranga do Boi Garantido também relembrou que já enfrentou situações constrangedoras em sua carreira de dançarina.

"Já passei por algumas situações constrangedoras e de assédio. Isso não é aceitável. Já falaram de mim como a mulher que dança, mas de uma forma carnal, como se eu estivesse no palco à disposição para algum tipo de oferta. Eu tive que dizer ‘não’ várias vezes, mas da minha forma. Muitas vezes eu tive que me defender sozinha. Nós não somos objeto, não estamos em uma prateleira. Estar de biquíni ou com uma peça pequena não vai me resumir à imaginação de alguém", disparou ela.

Recentemente, Isabelle revelou em entrevista para a CARAS Brasil que tem o desejo de ser mãe. "Um dos meus grandes sonhos é construir uma família. Ter meus filhos, uma fazenda para criá-los com uma base boa, no meio dos animais, em contato com o campo, ter a chance de vê-los andando descalços na grama, tomando banho de chuva... Foi assim que eu cresci. Acho que faz diferença na formação como ser humano”, disse.