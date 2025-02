Diego Martins confessa sobre carnaval: 'Livre pra usar o que quiser'

Diego Martins será atração principal do Bloco MinhoQueens, em São Paulo

Diego Martins (27) vai animar os foliões do Bloco MinhoQueens neste sábado, 1º, de carnaval, em São Paulo. O cantor vai subir no trio por volta das 12h na Avenida Ipiranga com a Avenida São João, no centro da cidade, para um repertório que vai contemplar o pop e o funk. Além dele, Aretuza Lovi (34) completará a festa.

Em entrevista à CARAS Brasil, o ator de Terra e Paixão (2023) revela que cantar na festa popular brasileira em um bloco voltado para a comunidade LGBTQIAPN+ sempre foi um sonho. Ele também revela o que a folia representa.

"Carnaval pra mim é uma época que me traz muita nostalgia e muita felicidade tbm. Eu sempre fui de ir pra rua beber, dançar e ficar com os meus amigos no carnaval, sempre amei escolher fantasias. Hoje minha relação é muito de trabalho com o carnaval, mas ainda assim me divirto muito. É um momento em que todo mundo se sente livre pra usar o que quiser e não pensar tanto!", afirma.

Escalado para cantar no MinhoQueens, Diego Martins conta que já esteve na pipoca do bloco. Ele relembra memórias de um carnaval em que saiu pra se divertir com os amigos e ser feliz como se não houvesse o amanhã.

"Tenho muitas, inclusive no Minhoqueens. Em 2017 eu fui de pipoca no bloco com meus amigos e me lembro de ver a Lia Clark naquele trio gigante e pensei: “eu quero cantar ali, alguém me chamaaaaa!” Hoje eu volto ao Minhoqueens como uma das atrações principais, eu não poderia estar mais feliz!", diz.

Para o show, ele avisa que o público pode esperar os maiores clássicos de carnaval. "Meu show de carnaval é uma delícia, tá? A gente leva pop, funk mas é claro que não pode faltar clássicos do carnaval! To afim de ver gente se divertindo, dançando, sendo bonita e beijando na boca", conclui o cantor.

