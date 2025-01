Beatriz Reis conta como foi sua primeira visita ao barracão do Salgueiro: ‘Senti de perto a energia’

Em entrevista à CARAS Brasil, Beatriz Reis se emociona ao falar de sua estreia no Carnaval; ela vai desfilar à frente do Salgueiro, escola do Rio de Janeiro

A atriz, apresentadora e ex-BBB Beatriz Reis (24) fará sua estreia no Carnaval. Ela vai pisar pela primeira vez na avenida, e vai ser pela escola de samba Salgueiro, do Rio de Janeiro. Convidada pelo presidente André Vaz, a famosa Bia do Brás virá à frente da agremiação carioca, na abertura do desfile na Marquês de Sapucaí, ao lado de personalidades salgueirenses e da diretoria da vermelha e branca. Em entrevista à CARAS Brasil, ela fala dessa novidade e sobre sua primeira visita ao barracão da escola do cantor Xande de Pilares (55). “Senti de perto a energia”, ressalta.

Beatriz não esconde a emoção ao falar sobre sua estreia no Carnaval 2025. “Estou realmente muito feliz em poder participar pela primeira vez na Sapucaí, ao lado da agremiação e da diretoria do Salgueiro. Quando recebi o convite, fiquei muito emocionada e honrada. Vai ser muito lindo poder abrir o desfile dessa escola tão especial, ao lado de André Vaz, presidente da escola. Quero poder contribuir da melhor forma possível e estou disposta a fazer uma imersão salgueirense para conhecer a fundo tudo o que eles têm para me ensinar”, diz.

“Começar essa relação com o Salgueiro, e iniciar meu contato com o Carnaval, está sendo um momento de muita realização e de muita entrega. Tenho certeza que a agremiação irá fazer um desfile lindo mais uma vez”, completa a ex-participante do BBB 24.

A apresentadora dos flashes da #RedeBBB foi ao barracão da escola, na Cidade do Samba, Zona Portuária do Rio, nesta quinta-feira, 30. Ela visitou o setor de confecção de fantasias, alegorias e sentiu um pouco da energia às vésperas da maior festa popular do planeta. “Visitar o barracão do Salgueiro foi uma experiência muito incrível. Sentir de perto a energia da preparação para o carnaval tem um significado muito importante. Hoje, ao chegar lá, me emocionei e fiquei muito feliz por estar realizando esse sonho. Fui muito bem recebida por todos e isso faz muita diferença”, reforça a famosa.

Leia também:Beatriz Reis revela bastidores de novo encontro com Deborah Secco após o BBB 24

VEJA PUBLICAÇÃO RECENTE DE BEATRIZ REIS NO INSTAGRAM: