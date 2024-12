MacroBaby conta com atendimento em português em Orlando, nos EUA

Empresário brasileiro cria loja com site bilíngue, que atende as necessidades tanto os brasileiros quanto dos norte-americanos

Com o crescente número de brasileiros que escolhem Orlando como lar ou destino de viagem, os estabelecimentos comerciais na cidade têm se adaptado para atender às necessidades específicas dessa clientela diversificada.

Um exemplo disso é a MacroBaby, fundada pelo CEO brasileiro Richard Harary, que se tornou a maior loja física dos Estados Unidos especializada em produtos para bebês.

O que a diferencia é o seu atendimento em português e personalizado, tornando-se uma escolha popular para turistas brasileiros e norte-americanos de outras cidades. Além disso, a investiu na criação de um site bilíngue, em inglês e português, facilitando a experiência de compra.

“A receita gerada pelas vendas online supera até mesmo o faturamento da loja física. É muito importante fornecer orientação e apoio às mães, especialmente em um momento tão crucial como o cuidado com os bebês. Aqui, elas encontram produtos que visam tornar a jornada mais confortável e prática. A loja seleciona cuidadosamente itens que atendem a esses critérios essenciais", enfatiza.

A marca oferece produtos de qualidade e incorpora tecnologia de ponta para simplificar a rotina. Monitores inteligentes e carrinhos de última geração estão disponíveis, contribuindo para a praticidade dos cuidados.

"Este espaço é mais do que uma loja, é um local onde as mães encontram um ambiente que as valoriza. O nosso compromisso ajuda-las a navegarem pela jornada da maternidade", afirma.

A jornada empreendedora de Harary começou aos 18 anos, quando se mudou para a Flórida, nos EUA, com o sonho de cursar psicologia na University of South Florida. Desde então, se destacou como empresário, expandindo seus negócios e preenchendo lacunas no mercado.

A MacroBaby é um reflexo desse espírito, nascida da observação das necessidades não atendidas. Ele percebeu a falta de atendimento personalizado e de qualidade nas lojas existentes e decidiu criar um espaço que oferecesse um ambiente acolhedor e orientado para as necessidades dos clientes.

"Quando a minha filha Gabi nasceu, eu estava escrevendo o business plan da loja com ela no meu colo. E se você não é fã de planejamento, saiba que foi planejando que cresci na vida", finaliza.