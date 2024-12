Jair Oliveira e Tania Khalill fazem confissão sobre vida fora do Brasil: 'Grande aprendizado'

Em entrevista à CARAS EUA, Jair Oliveira e Tania Khalill confessam sobre rotina nos Estados Unidos e revelam como é morar fora do Brasil

Há sete anos, Jair Oliveira (49) e Tania Khalill (47) embarcaram na jornada mais desafiadora e emocionante de suas vidas: se mudaram com as filhas, Isabela (17) e Laura (13), para os Estados Unidos. A princípio seriam apenas alguns meses, mas a família acabou se adaptando à cultura, ao estilo de vida do país. Em entrevista à CARAS EUA o casal faz uma confissão sobre morar fora do Brasil: "Grande aprendizado".

Jair Oliveira e Tania Khalil estão muito felizes com a rotina morando nos Estados Unidos, mas como tudo na vida, estar longe da terra natal tem suas vantagens e desvantagens, mas na balança do casal o saldo tem sido positivo.

“É bom ter segurança, colocar os filhos na escola pública e saber que terão um bom ensino, conhecer pessoas de diferentes partes do mundo. Quando estamos fora do nosso país, existe um elo de apoio muito bonito, você cria amigos que viram família”, compara Tania. “O desafio maior é a saudade do Brasil, que a gente mata com visitas frequentes. Tem sido um grande aprendizado”, frisa Jair.

Práticas do cotidiano, como levar na escola, cuidar da limpeza e preparar a comida fizeram a família se aproximar ainda mais. “A gente começa a cuidar do que tem com mais amor e carinho, a gente terceiriza menos as coisas e isso nos aproxima”, completa a atriz.

“No Brasil, ficávamos muito tempo fora de casa e acabávamos delegando algumas funções, especialmente, as relacionadas ao funcionamento da casa, para liberar espaço para outras demandas. Aqui é diferente, as rotinas são todas coordenadas com a rotina doméstica”, diz o músico.

