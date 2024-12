Fabiana Saba retoma carreira de apresentadora e fala sobre novo programa: 'Eu amo'

Em entrevista à CARAS EUA, Fabiana Saba revela volta à TV e fala sobre morar fora do Brasil

Há 21 anos, quando deixou o Brasil para viver em Nova York, a modelo e apresentadora paulistana Fabiana Saba (46) imaginava que sua vida iria mudar, mas não sabia o quanto. “No começo foi difícil. Sempre me dediquei muito ao trabalho, até que entendi que existem outras coisas que são importantes. Acho que a humildade foi minha primeira lição”, relembra ela.

Casada com o investidor americano Ralph Sutton (52) e mãe de Victoria (16) e Rebecca (13), ela adiou os planos profissionais em prol da família. Agora, se abre para um novo momento e retorna ao papel de apresentadora no programa Manhattan Connection, exibido pela BM&C News e no YouTube.

“É muito gostoso poder dividir o lugar que eu amo com as pessoas de uma forma muito além da turística”, adianta Fabi, animada. Com a rotina consolidada em solo norte-americano, ela descarta a ideia de voltar a viver no Brasil, mas pondera: “Pela primeira vez, em anos, tenho vontade de passar temporadas para trabalhar. Quem sabe isso aconteça”, idealiza.

