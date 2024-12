Bianca Castanho não tinha pretensão de abandonar as novelas no Brasil: 'Era uma experiência'

Em entrevista à CARAS EUA, Bianca Castanho revela decisão de deixar as novelas

Bianca Castanho (45) não pretendia abandonar as novelas no Brasil. Protagonista de Esmeralda (2004-2005), do SBT, ela conquistou o carinho do público e se tornou figura frequente na dramaturgia brasileira. Um experimento não programado, no entanto, mudou sua realidade.

Enquanto aguardava convites para novas personagens, ela decidiu com o marido passar uma temporada em Miami, nos Estados Unidos, e pausar a carreira temporariamente. A fácil adaptação ao estado da Flórida fez com que ela mudasse totalmente os planos.

“Meu marido tinha essa vontade de passar um tempo aqui. Como eu estava sem contrato com uma emissora de TV e Cecília estava com 3 anos, achei que era um bom momento para ela já ser alfabetizada em duas línguas. A ideia era fazer uma experiência, mas nos adaptamos e estamos aqui até hoje”, conta a atriz em entrevista à CARAS EUA.

Ela é casada com o americano Henry S. Canfield (46) e mãe da pré-adolescente Cecília (12). A saudade da família é inevitável. A atriz busca sempre manter contato com os parentes e, sempre que pode, contar com a visita deles no País em que vive.

Apesar dos desafios, da falta de cultura brasileira e dos fãs, ela não pretende retornar ao Brasil. A maneira encontrada pela estrela para ficar mais próxima da sua profissão foi passar a investir na dublagem. Com isso, ela tem feito cada vez mais trabalhos voltados apenas para a voz em língua portuguesa.

Bianca soma mais de 900 mil seguidores nas redes sociais. Ao lado da filha, ela apresenta receitas e estreita sua comunicação com os fãs mesmo de longe. A semelhança com a herdeira sempre vira assunto nos comentários das publicações da intérprete.

