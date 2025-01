Vitória Strada: Por que o emoji da atriz no BBB 25 é um flamingo?

Amiga de Vitória Strada revela o motivo para a atriz ter escolhido o emoji de flamingo para representá-la nas redes sociais durante o BBB 25

A atriz Vitória Strada está confirmada no BBB 25, da Globo, e vai entrar na atração ao lado do seu amigo Mateus, que será sua dupla na competição. Enquanto o jogo não começa, um detalhe das redes sociais dela chamou a atenção: o emoji de Flamingo.

Os participantes do reality show costumam escolher um emoji para que sejam representados nas redes sociais pelos fãs ao longo do confinamento. Com a escolha inusitada de Vitória, a amiga dela, a atriz Juliana Paiva, explicou o significado do flamingo.

O apelido de flamingo para Strada foi dado por Juliana enquanto as duas atuavam juntas na novela Salve-se Quem Puder, da Globo. "Quando a gente fez "Salve-se quem puder", teve uma paralisação por conta da pandemia. Durante a quarentena, eu fiz uma live e convidei parte do elenco para participar comigo. E a brincadeira na live era sempre dar pista sobre o convidado que ia entrar para o público tentar adivinhar. Aí eu dava dica de música, contava alguma coisa, mostrava um objeto. A dica para a Vitória foi um chaveiro que eu tenho de flamingo. Eu brincava que ela era um flamingo, porque é toda esguia e adora rosa. Aquela coisa de associar um animal à pessoa, essas brincadeiras... Botei para brincar com ela", disse ela na Coluna Play, do Jornal O Globo.

E completou: "Tenho um grupo de WhatsApp com ela, Deborah (Secco) e o autor da novela, Daniel Ortiz. Quando começou o burburinho de que ela ia entrar no programa, a gente começou a falar com ela: "Minha flaminga amada, fala para mim se é verdade ou não". A gente começou a brincar. E de fato é (verdade). Ela está usando o emoji. Enfim, por isso que falei que fui eu que batizei e espero que dê sorte para ela nesta aventura louca e corajosa".

