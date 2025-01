O apresentador Tadeu Schmidt compartilha detalhes de como se prepara para comandar o reality show da Globo, que estreia no dia 13 de janeiro

O apresentador Tadeu Schmidt, responsável por comandar o reality show Big Brother Brasil, da TV Globo, decidiu compartilhar a sua lista de preparativos para conduzir a 25ª edição do programa, que estreia dia 13 de janeiro. O artista, inclusive, já começou o seu ritual de preparo para a nova temporada e elenca quais são as tarefas que já cumpriu.

Para encarar a rotina intensa como apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu inicia os preparativos com muito estudo e treinamento. Schimidt decora o nome de cada jogador e estuda, detalhadamente, suas histórias de vida. O comunicador complementou e disse que tem tudo organizado em pastas e confere todas as suas anotações antes do 'start' no programa.

"Eu erro o nome de todo mundo na vida, mas nunca errei o nome de um BBB! Espero que não seja agora", divertiu-se em vídeo publicado no perfil do Big Brother Brasil no Instagram.

Segundo Tadeu, o preparo para o BBB vai além dos dias que antecedem a estreia. O apresentador tem hábitos que envolvem sua vida pessoal, como anotar todas as referências e ideias que podem funcionar no jogo. Ele aproveitou o papo e pediu uma ajudinha para o público:

"Aliás, se você tiver alguma dica, tiver alguma sugestão de referência, alguma ideia legal para o discurso, manda! Manda que eu uso, hein!?!", disse.

Confira:

Previsão revela o que esperar do BBB 25

Às vésperas da estreia, o reality show BBB 25 promete muitas emoções ao ter os participantes confinados em duplas, nova dinâmica do programa. Com a mudança e as antecipações pela estreia, que tal saber quais são as previsões dos astros para a atração? Confira!

