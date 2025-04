Filho mais velho de Claudia Raia, o empresário Enzo Celulari emocionou os seguidores ao mostrar fotos de dia especial com a mãe; confira

O empresário Enzo Celulari dedicou a segunda-feira, 28, para curtir momentos especiais ao lado da mãe, Claudia Raia. Mãe e filho passearam pela região central do Rio de Janeiro e aproveitaram para almoçar juntos em um restaurante na Zona Portuária.

Nas redes sociais, o primogênito de Claudia Raia compartilhou fotos ao lado da artista e fez questão de se declarar . "Amor da minha vida inteira", escreveu Enzo na publicação.

Em seu perfil oficial, a famosa também deixou uma mensagem de carinho para o filho mais velho. "Agarrada com meu primeiro amor", disse ela.

Nascido em 1997, Enzo Celulari é o primeiro filho de Claudia Raia, fruto do casamento da atriz com Edson Celulari. Do mesmo relacionamento, nasceu Sophia Raia, em 2003. Anos depois, Claudia aumentou a família com a chegada de Luca, em 2023, de seu casamento com Jarbas Homem de Mello.

Veja as fotos:

Claudia Raia recebe declaração do primogênito após dia juntos. Foto: Reprodução/Instagram

Claudia Raia fez homenagem emocionante para Enzo Celulari

No último dia 15, Claudia Raia usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial: o aniversário de seu filho mais velho, Enzo Celulari. O jovem, fruto de seu casamento com o ator Edson Celulari, completou 28 anos.

Para comemorar a data especial, a atriz compartilhou em seu perfil um vídeo com vários momentos ao lado do herdeiro, incluindo imagens de quando ele era criança e outras recentes, e escreveu uma bela homenagem para ele.

"Hoje é dia da arte e você é a minha maior obra! Meu primogênito, foi com você que eu aprendi a ser mãe, obrigada por me escolher e me ensinar tanto... Tenho muito orgulho do homem maravilhoso que você se tornou. Feliz aniversário! Que a vida te conduza amorosamente. Te amo, Nuno, te amo pra sempre, seis vezes o tamanho do universo", declarou a artista.

